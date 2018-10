Se investiga la muerte de dos hombres tiroteados en Orkoien (Navarra)

La Policía Foral está investigando la muerte de dos hombres este miércoles por la mañana en la localidad navarra de Orkoien. Los cuerpos de los dos fallecidos han sido encontrados en un domicilio del municipio. Los agentes están investigando las circunstancias del fallecimiento de estas dos personas, causa que lleva el Juzgado de Instrucción numero 2 de Pamplona, han informado fuentes del cuerpo policial.

Imagen de archivo de la Policía Foral de Navarra (EFE).

La hermana de uno de los fallecidos ha señalado este mediodía que la expareja de su hermano, de nacionalidad búlgara y también hallado muerto, le había amenazado de muerte. Ha contado que los dos fallecidos fueron pareja, pero que ya no lo eran. Desconocen las circunstancias que han rodeado a las muertes. "No sabemos nada", ha dicho la hermana a los medios de comunicación, para precisar que la Policía no les ha dado detalles.

RELACIONADO: Más noticias de sucesos en 'Tu Otro Diario'

Los cadáveres han sido encontrados este miércoles en la vivienda de uno de los fallecidos, de 54 años y natural de Orkoien. Una amiga de la familia ha contado también que ha sido otra de las hermanas del fallecido quien ha hallado los cadáveres. Según ha dicho, parece que el suceso pudo tener lugar este martes y que algún vecino oyó disparos.

La Policía Foral ha acudido a la vivienda, situada en el Paseo de Saramago, después de una llamada a Sos Navarra en la que se daba cuenta del hallazgo de los dos cadáveres. SOS Navarra ha recibido al aviso del suceso a las 11.36 horas y hasta el lugar de los hechos ha movilizado a un equipo médico, además de dotaciones de Policía Foral, según han informado fuentes del Gobierno de Navarra. También ha acudido un psicólogo por si fuera necesaria la atención de alguna persona por crisis nerviosa.