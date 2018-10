La dirección de Ford ha anunciado este martes a los sindicatos de sus plantas en Europa que ha puesto en cuestión su negocio global en este continente, que tomará decisiones "difíciles y duras" y que revisará la producción de cada planta, entre ellas la valenciana de Almussafes. Así lo ha explicado a Efe el representante de Unión General de Trabajadores (UGT) en Ford Almussafes, Carlos Faubel, tras la reunión "larga, tensa y difícil" de cinco horas que han mantenido en Colonia (Alemania) con todo el plantel directivo de la compañía en Europa.

Ford cuestiona su negocio en Europa y anuncia que revisará la producción de cada planta (EFE/Archivo).

La multinacional había convocado esa reunión para presentar a los representantes de los comités de empresa europeos el plan de negocio de futuro. "Salimos con malas sensaciones", ha alertado Faubel, ya que la dirección europea alega que "no tiene otra" salida ante los resultados actuales de la compañía y sus previsiones, por lo que ha anunciado a los sindicatos que no invertirá "un euro más" si no tiene garantizado el retorno de esa inversión.

Por tanto bajará la producción y el empleo en las factorías europeas, cuyos sindicatos van a consensuar un comunicado conjunto de respuesta que será presentado a los respectivos comités de empresa, según el representante de UGT en Almussafes. Entre otras reivindicaciones, plantearán a la dirección que concrete sus planes en cada planta y les dé los detalles pormenorizados antes de la próxima reunión que se les ha anunciado este martes, prevista para el 15 de noviembre.