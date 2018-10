La triste historia de los recién casados que fallecieron en el accidente de la limusina en Nueva York

'Solo quería decir, Axel Steenburg, que te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Eres un hombre increíble que sostiene todas mis ideas locas". Este es el último mensaje que Amy Steenburg, fallecida en el accidente de la limusina en Nueva York, le envío a su marido, Axel Steenburg, quien también murió en el terrible siniestro. La pareja, que se casó el pasado mes de junio, estaba viviendo un momento muy dulce. Dedicados a viajar y a alimentar su amor, aún tenían toda la vida por delante: fueron quienes alquilaron la limusina para celebrar el 30 cumpleaños de Amy. Junto con ellos, familiares y amigos se subieron al vehículo que ha protagonizado el peor accidente en Estados Unidos desde 2009.

Las dos parejas se habían casado el pasado mes de junio (Amy Steenburg / Shane McGowan / Facebook)

No ha sido la única pareja de recién casados que murió en Schohaire. Entre los fallecidos se encontraban también Erin Verticci, de 34 años, y Shane McGowan, de 30, quienes contrajeron matrimonio también en junio. Su tía, Valerie Abeling, ha confesado a varios medios que la familia se encuentra destrozada. "Es una tragedia horrible. No hay palabras para describir cómo nos sentimos", dijo a CNN. Su desazón es aún mayor porque, según ha revelado al 'Washington Post', su hija, que estaba invitada pero al final no fue a la celebración, recibió un mensaje de Erin en el que le comentaba precisamente que el vehículo no estaba en buenas condiciones.

La tragedia es en gran medida familiar. Entre las víctimas se cuentan las tres hermanas de Amy, Abigail Jackson, Mary Dyson y Allison King. También el hermano de Axel, Rich Steenburg, que tiene una niña de 10 años. Una página web recauda fondos para las niñas de Abigail y Adam Jackson, que según 'People' tienen apenas cuatro años y 16 meses. Otra de las hermanas, Mary, y su marido, que se casaron en 2009, dejan también un niño huérfano.

Las autoridades siguen investigando las causas por las que la limusina perdió el control, aún más a medida que trascienden datos preocupantes, como se había saltado la última inspección de vehículos que le correspondía. Así lo ha revelado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en unas declaraciones de las que se hace eco la 'BBC'. Cuomo va a solicitar la compañía responsable del servicio, Prestige Limo, que cese su actividad hasta que se complete la investigación. También desveló que el conductor carecía del permiso adecuado para este tipo de vehíuclos.

La limusina accidentada es de las llamadas 'modificadas', que se fabrican cortando un vehículo por la mitad y añadiendo paneles laterales para alargar la cabina. Deborah Hersman, una responsable del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo administrativo de Estados Unidos, los ha calificado públicamente como 'vehículos Frankenstein'. Están prohibidos en algunos países de Europa.

Por otra parte, el lugar del accidente, una intersección de carreteras en la localidad turística de Schoharie, al norte del estado de Nueva York, es conocido entre los vecinos como un punto negro de tráfico que lleva años preocupando. "Ha habido más accidentes de los que puedo contar" asegura Jerssica Kirby, la gestora de un café cercano. "Llevamos años pidiendo que hagan algo".