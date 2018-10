Conoce a Roman, el pequeño que con solo 7 años ha salvado la vida de miles de perros

Roman McConn solo tiene 7 años y ya está más concienciado que algunos adultos sobre la importancia de cuidar y dar amor a los animales. Es famoso por salvar la vida de más de 1.000 perros y no piensa parar hasta que todo el mundo tome ejemplo. Todo comenzó cuando apenas tenía 4 años. Roman fue con su madre a un refugio en busca de un perrito de compañía y adoptaron a uno, aunque al pequeño le impactó el gran número de animales necesitados que allí se encontraban.

Con 4 años Roman visitó un refugio y su vida cambió (@projectfreedomride/Instagram).

Ese mismo año, según ha contado la madre del niño, Jennifer McConn, al diario 'Inside Edition', "Roman optó por renunciar a los regalos en su cuarto cumpleaños y prefirió recibir dinero para ayudar a salvar" a estos animales. "Me involucré mucho con el trabajo de voluntariado en el refugio local, y con la ayuda de Roman hicimos vídeos para ayudar a otros perros a través de Internet", cuenta.

RELACIONADO: Riley, el perro que 'canta' uno de los éxitos de Britney Spears y revoluciona las redes

Después de mudarse al estado de Washington, la madre del pequeño bromeaba sobre la idea de crear un tren subterráneo para poder transportar a perros rescatados hasta donde se habían trasladado. Y lo que comenzó siendo una broma, se hizo, de alguna forma, realidad. Crearon el proyecto Freedom Ride a través del que conectan a perros necesitados de amor con una familia deseosa por adoptar uno. Todo lo llevan a cabo gracias a las donaciones que otras personas realizan. En diciembre de 2016, Roman y su madre lograron completar el primer transporte de perros de perros desde Texas a Washington. Aquella vez salvaron a 31 canes, y desde entonces calculan que han recatado a más de 50 cada mes.

RELACIONADO: Esta tortuga vuelve a caminar gracias a una silla de ruedas...¡de Lego!

Tanto la madre como el hijo destacan lo bonito que es ver cómo las familias "desarrollan este vínculo y este amor por un perro que nunca han conocido", explica la madre al diario, que cuenta hay casos en los que le recuerdan a los niños cuando reciben su regalo de Navidad. "Me hace sentir feliz salvar a todos estos perros", cuenta Roman, "pero no solo me hace feliz mí, estoy seguro de que hace felices a todos los perros". Para el niño su labor consiste en encontrar para los animales "hogares para siempre".

RELACIONADO: Más noticias virales y de mascotas en 'Tu Otro Diario'

En los últimos meses, Roman y su familia se han mudado a Augusta, en Geogia, aunque su misión continúa. A través de las redes sociales, madre e hijo relatan sus andazas salvando vidas, y todos los usuarios destacan en la increíble labor que ambos ejercen, sobre todo teniendo en cuenta la corta edad del niño. Todo un ejemplo de solidaridad y de amor por los animales que todo el mundo debe aprender.