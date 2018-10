Pedro Sánchez, de lo más comprometido con la igualdad en una carrera por la conciliación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sumó este domingo a la carrera de obstáculos por la conciliación y la corresponsabilidad disputada en la localidad madrileña de Alcobendas, donde ha respaldado la "buena combinación de igualdad y deporte" y la lucha de sus organizadoras. En una breve intervención sin preguntas al inicio de la prueba organizada por el Club Malasmadres, Sánchez ha asegurado que el Gobierno está impulsando el deporte femenino y que "está en forma, avanza y va a lograr las metas que se propone, y una de ellas es la igualdad".

Pedro Sánchez como un corredor más en la carrera (Gtres online).

Acompañado por la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, Pedro Sánchez ha dejado constancia de su participación en la prueba con la firma de un 'post' en un mural en el que escribió: corro por "hacer realidad el grito del 8 de marzo y por una igualdad real entre hombres y mujeres. Pedro". "Gracias a todas las @malasmadres, por vuestra lucha, por vuestro ejemplo. La política, como el deporte, es movimiento. Y el movimiento se demuestra andando, y os lo demostraremos. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Este Gobierno está con vosotras", escribió también a la conclusión Sánchez en su cuenta de twitter.

En su intervención previa, el presidente del Gobierno ha hecho una apuesta por la igualdad "real y efectiva" entre hombres y mujeres y ha comentado que gobernar "más que una carrera de obstáculos", como a la que hoy se ha sumado, "es una carrera de fondo en la que hay que lograr las metas". También ha asegurado que si esta legislatura se logra una ley de igualdad entre hombres y mujeres y se acaba con la brecha salarial, desde el punto de vista legal, "habremos hecho muchísimo por el progreso y la prosperidad, y ese, ha afirmado, es el compromiso que tenemos".

RELACIONADO: Pedro Sánchez, un 'guía' inesperado en el Palacio de la Moncloa

Sánchez ha trasladado una "reflexión" a los hombres porque "la corresponsabilidad, más que la conciliación, es un derecho de las madres y una responsabilidad de los hombres. Hagámoslo entre todos", ha insistido. El presidente ha avanzado que el Gobierno fijará la próxima semana las líneas generales del proyecto de presupuestos, que reflejarán una "apuesta clara" por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad y por la universalización de la educación de cero a tres años.

Entre las más de 3.000 participantes en la carrera, respaldada por el CSD y el ayuntamiento de Alcobendas, figuraron Conchi Bellorín, directora de gabinete del primero, y Jennifer Pareja, asesora de la presidenta de este organismo. También ha estado presente la promotora de la iniciativa, Laura Baena, que ha recordado que, personalmente, ella renunció, hace seis años, a su carrera profesional por ser madre, lo que derivó en la creación del club que hoy cuenta con 500.000 mujeres.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha sido otra de las participantes que ha querido visibilizar que la maternidad no puede ser reñida con el mundo laboral. Villacís ha dicho que le gustaba "la idea de esta carrera" en la que había que superar 13 obstáculos que simbolizan "una pregunta que te hayan hecho en una entrevista de trabajo o una opción a la que has tenido que renunciar a lo largo de tu vida". "Yo soy parte interesada, soy madre de dos niñas y quiero que vivan en un mundo en el que no tengan que renunciar" ha añadido.