Una obra de Bansky se autodrestuye después de subastarse por un millón de euros

Una famosa obra del artista británico Banksy, cuya verdadera identidad se desconoce, se autodestruyó tras ser subastada por 1,04 millones de libras (1.180 millones de euros) en la casa de subastas londinense Sotheby's. El propio creador difundió el viernes una fotografía en la red social Instagram del momento en que el lienzo "Girl With Balloon" (Niña con globo) se hace trizas al pasar por una trituradora de papel instalada en la parte inferior del marco.

Los asistentes, sorprendidos, vieron que el lienzo desaparecía (banksy/Instagram).

"Going, going, gone!", escribe Banksy debajo de la imagen, en alusión a las palabras que pronuncia el subastador cuando adjudica una obra a un cliente y que pueden traducirse como "se va, se va, se ha ido". "Parece que acabamos de ser Banksy-tados", admitió el director de arte contemporáneo de Sotheby's, Alex Branczik, tras la puja, según se oye en los vídeos colgados en la redes sociales, donde se ve también la sorprendida reacción de los asistentes.

RELACIONADO: Más noticias de cultura en 'Tu Otro diario'

La pieza de 2006 subastada anoche, que muestra a una niña que trata de alcanzar un globo en forma de corazón, era una versión en lienzo de un diseño que primero apareció como grafiti en una calle del este de Londres, y que en 2017 fue elegida la obra favorita de la nación. Originario de la ciudad inglesa de Bristol, Banksy se hizo conocido por sus subversivos grafitis que aparecían en diversas partes del mundo, de Londres a Palestina, y desde entonces se ha convertido en un cotizado artista.