Esto es lo que ha contado a la Policía el padre que olvidó a su bebé en un coche en Madrid

No fue fácil tomarle declaración. El padre que este miércoles olvidó dentro de su coche en Madrid a su bebé de 21 meses que, según los resultados de la autopsia, murió de asfixia por deshidratación, estaba hundido, en estado 'shock'. Necesitó ayuda psicológica y tuvieron que transcurrir varias horas antes de poder contar a los agentes del grupo V de Homicidios lo que había pasado. De su declaración se desprende que la trágica muerte fue el resultado de un descuido fatal. "Me llamaron por teléfono y me despisté", contó, según revela el periódico 'El Mundo'.

Agentes de Policía en el lugar de los hechos la tarde del pasado miércoles (Captura de pantalla de Telecinco).

La pequeña pasó cerca de siete horas en el coche, desde las 9.00 de la mañana, cuando su padre aparcó en una calle contigua a la guardería en el barrio residencial de Sanchinarro, hasta que su madre llegó a recogerla al centro y se percató de que no estaba. En 'ABC' se cuenta cómo recuerda el padre el angustioso momento en que le llamó su mujer. "Está en la guardería, ¿dónde va a estar?", insistió en un primer momento. "Estoy seguro de que la dejé ahí". El hombre, de 43 años, acostumbraba a llevar a otros tres hijos mayores a un colegio cercano y coger el metro ligero para irse a trabajar. Este miércoles algo falló en su rutina. En la conversación con su mujer, que estaba cada vez más nerviosa, pasaron unos segundos antes de que la imagen de lo sucedido en realidad le viniera a la cabeza: "¡Está en el coche!", exclamó entonces.

Efectivamente, la madre, acompañada de dos profesoras del centro, abrió la puerta y encontró a la pequeña sentada en su sillita infantil tras el asiento del conductor. El coche tenía los cristales tintados y nadie la había visto. Hacía mucho calor y la pequeña había entrado en parada cardiorrespiratoria. Los médicos intentaron reanimarla durante 45 minutos sin éxito.

Una vez realizada la autopsia, la familia, que está destrozada, ya puede hacerse cargo de los restos de la bebé. Han optado por incinerarla y trasladar las cenizas luego a Soria, de donde proceden, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso 'El Mundo', que también asegura que la madre ha pedido una oración por el bebé en el grupo de WhatsApp de padres del colegio de sus hijos mayores. El padre, por su parte, ha quedado en libertad, pendiente de que el juez le interrogue como acusado por un delito de homicidio imprudente.

Mientras tanto, en la escuela infantil reina la conmoción entre las familias, el personal y las maestras. Y hasta se han tomado medidas para tratar de evitar que una tragedia semejante pueda volver a suceder jamás: ahora se han dado instrucciones para que las familias tengan que comunicar las ausencias. Unas flores rojas recuerdan a la pequeña en la verja del centro.