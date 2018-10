Pedro Sánchez insiste en superar el conflicto y recuerda el papel del Parlament

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este jueves el papel del Parlament como "casa donde hablan y se escucha a todos los catalanes" y ha vuelto a defender la convivencia frente al conflicto. Sánchez ha destacado esa función del Parlament después de una jornada en la que el presidente de esta institución, Roger Torrent, ha decidido aplazar el pleno previsto para este jueves (que ya llevaba más de ocho horas de retraso) ante el bloqueo político fruto de las dudas jurídicas en torno al voto delegado de los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) suspendidos por el Tribunal Supremo. "Hay que superar el conflicto, construir convivencia, dentro del respeto a la Constitución y al autogobierno catalán", ha escrito en Twitter el presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent, Mallorca. (EFE)

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que la situación política en el Parlamento catalán "empieza a ser un espectáculo deprimente" porque los independentistas "están a la greña entre ellos" y porque han creado una cámara regional "de quita y pon" con sus continuos desacuerdos. Ha recordado que "el diálogo en el marco de la ley, tender puentes, buscar soluciones a problemas concretos o desvanecer los problemas que no son reales, sino propaganda", junto con el respeto a la Constitución, son las claves para hacer frente al conflicto catalán y que esa es la posición que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a viento y marea".

También se ha referido Borrell a la carta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, envió a Pedro Sánchez, con copia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al papa Francisco, para pedirles que medien en la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. "Cuando veo que Torra manda una carta en inglés a Sánchez, algo no va bien. Ningún gobierno ha reconocido a la 'non nata' república catalana, se lo dijimos". Respecto a las amenazas de los independentistas de no apoyar al Gobierno en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Borrell ha recordado que la Constitución prevé la prórroga de esas cuentas, pero ha recalcado que en todo caso, el presidente Pedro Sánchez tiene la última palabra y que "él y sólo él" será quien decida cuando se produzcan esas circunstancias.