La tierna carta que Santino le escribe al Ratoncito Peréz tras ocurrir una 'desgracia' con su diente

Santino es un niño de seis años de Paraná, en Argentina, al que se le cayó uno de sus dientes de leche. Ilusionado, el pequeño decidió limpiarlo un poco antes de depositarlo debajo de la almohada para que el Ratoncito Pérez fuera a por él cuando ocurrió toda una desgracia. Mientras lo lavaba se le resbaló y se coló por la tubería del lavamanos y, aunque intentó recuperarlo, no lo consiguió, así que se le ocurrió una brillante idea para que Pérez le ayudara, dejando una petición extra por el bien de su mamá.

La carta del Santino (Semiología y GrafoGarabatos/Facebook)

El pequeño escribió una carta dirigida al ratón para que él intentase recuperarlo y así poder conseguir algún tipo de regalo, como manda la traidición. La carta comienza así: "Querido Ratón Pérez: Buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente. Yo por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue al drenaje (desagüe). ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encontrás, ¿me dejarías algo de dinero?. Gracias. Santino".

Para que el Ratoncito Pérez encuentre fácilmente la habitación de Santino, el niño añade en la carta un plano realizado a mano de su casa, y también incluye una petición especial en relación a su madre. "Te dejo un mapa para que no te pierdas. Porfa, no te metas en la pieza (habitación) de mamá, porque le tiene mucho miedo a los ratones", escribe el pequeño junto al dibujo, en el que se puede leer un gran 'NO' sobre la habitación de su madre.

La tierna carta, que fue publicada, según el diario argentino 'Clarín', por la grafógola mexicana Atzimba Prescott en su cuenta 'Semiología y GrafoGarabatos', fue bien recibida entre los usuarios, que destacan la inocencia del pequeño y le piden a su madre que le cuide y siga apoyándole para que luche por lo que él quiere.