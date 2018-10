La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los padres de Nadia

La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los padres Nadia por un delito de estafa continuada o por el de apropiación indebida de las aportaciones de donantes para tratamientos de la menor diciendo que estaba en peligro de muerte. Este jueves se celebraba la tercera sesión del juicio en la Audiencia de Lleida, en la que han intervenido varios testigos del caso, entre ellos un tío de Nadia, que ha afirmado que la madre, Margarita Garau, no actuó de mala fe y que el padre, Fernando Blanco, era quien gestionaba.

El abogado de Blanco ha solicitado durante esta sesión la absolución para su cliente o subsidiariamente dos años de prisión. El letrado considera que la recaudación de fondos de 2010 habría prescrito y subsidiariamente pide seis meses de prisión, otros seis por la campaña de 2012 y un año por las de 2015 y 2016. Ha planeado que se dan varios eximentes como el estado de necesidad y la reparación del daño porque devolvió parte del dinero en 2016.

Por su parte, el defensor de Garau ha planteado de igual forma la absolución para su cliente, argumentando que ella no ha participado en decisiones esenciales.

Este jueves también ha declarado un médico como perito. En la línea de los profesionales de los días anteriores, ha explicado que la tricotiosdistrofia de la niña no es terminal. Una psicopedagoga ha coincidido con otra en que actitudes como la de los padres de Nadia, que explicaban que la niña necesitaba la operación para no morir y que el padre tenía cáncer, perjudican a otras campañas de solidaridad. Y ha relatado que hubo niños que celebraron la comunión y pusieron de sus ahorros 100 euros: "No hay palabras para describir cómo se sentían los niños. Preguntaban. Costó mucho explicar que Nadia estaba enferma pero que no estaba tan grave como les habíamos contado".

La niña, que vivía con sus padres en Fígols (Lleida) vive con una tía materna en Binissalem (Islas Baleares) desde diciembre de 2016 cuando el juzgado dictó prisión provisional para su padre y libertad con cargos para su madre, que perdió su custodia y solo puede verla los sábados y los domingos.

Fernando Blanco y Margarita Garau, los padres de Nadia, están acusados de un delito de estafa por quedarse 1,1 millón de euros en donativos que recaudaron en una campaña solidaria fingiendo que los fondos eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.