Hacienda bajará del 10 al 4 por ciento el IVA en compresas y tampones

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido esta mañana en el Senado para explicar las líneas generales y los objetivos de su Ministerio. Entre las novedades que ha anunciado de cara a las cuentas del año que viene destaca la bajada del IVA a los productos de higiene femenina. Tampones y compresas pasarían de tributar al 10 por ciento a hacerlo al 4, ya que ha considerado que la fiscalidad actual es "discriminatoria".

Tampones y compresas pasarán a tributar como bienes de primera necesidad (Gtresonline).

El IVA reducido para los productos de higiene femenina es una antigua reivindicación entre los colectivos femeninos. El mismo tratamiento de bienes de primera necesidad se ha reclamado también para otros productos, como los pañales.

Por otra parte, la ministra ha adelantado que el Gobierno estudia fijar un tratamiento fiscal "adecuado" para la economía colaborativa, fundamentalmente para plataformas de sectores de alojamiento o transporte, entre las que se encuentran empresas como Airbnb, Uber o Cabify. "Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales", ha afirmado.

Según Montero, la nueva fiscalidad está pensada en forma de "revitalización de los servicios públicos" y de reducir las "enormes" desigualdades sociales. Aunque todavía no se puede dar por definitivo "ninguno de los aspectos que conforman los PGE", Montero ha detallado los principales cambios tributarios que incluirán las nuevas cuentas públicas. En concreto, ha afirmado que se subirá el IRPF a rentas superiores "a 140.000 o 150.000 euros", es decir a aquellos que ganen más de 10.000 euros al mes. Así, ha recordado que el sueldo más frecuente en España es de 16.497 euros brutos anuales, por debajo de 1.000 euros al mes.

Además, verá la luz un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes corporaciones, de forma que "no puedan valerse del elevado número de bonificaciones y exenciones" que hacen que las grandes compañías tributen a un tipo más bajo.

En este sentido, ha indicado que el último boletín recaudatorio refleja que las grandes corporaciones tributan a un tipo efectivo menor que las pequeñas empresas, ya que las empresas que facturan menos de 8 millones de euros pagan más que los que se sitúan por encima de ese nivel. De hecho, ha asegurado que actualmente se recauda por Sociedades menos que en 2007, a pesar de que el volumen de negocio es igual o superior al de ese año.