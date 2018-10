Cuenta atrás hacia una nueva vida para Nima y Dawa, dos siamesas que están a punto de ser separadas

Las gemelas siamesas Nima y Dawa Pelden, que nacieron en Bután hace 14 meses unidas por el abdomen y el tórax, serán evaluadas hoy en un hospital de Australia antes de comenzar la operación para separarlas. "Queremos asegurarnos nuevamente de que todo está bien en general", dijo el anestesista Ian McKenzie, que formará parte del equipo de especialistas del Hospital Real Infantil de Melbourne donde se realizará la complicada operación.

Las dos niñas, junto a su madre (Captura de pantalla de un vídeo de SBS).

Las gemelas, que llegaron el martes a Australia, pasarán por los escáneres de alta sensibilidad del hospital para obtener imágenes que ayuden a determinar si es el momento correcto para separarlas. "Hay una gran cantidad de cosas que no hay en Bután y tenemos en Australia, y necesitamos poner la guardia en alto para evitar cualquier enfermedad inesperada que no hemos previsto o que no es común allá", precisó McKenzie.

RELACIONADO: La historia de Abbey y Erin, dos niñas siamesas separadas con éxito en Estados Unidos

En función de los resultados de los análisis los médicos fijaran la fecha de la operación, que podría realizarse la próxima semana y duraría unas 8 horas, según la cadena local SBS. El jefe de los cirujanos pediatras, Joe Crameri, dijo que las gemelas parecen estar bien porque son activas e interactúan entre sí.

RELACIONADO: Las emotivas fotos de la separación de María Clara y María Eduarda, dos siamesas de solo cinco meses

Las gemelas nacieron el 13 de julio del año pasado por cesárea en una región remota de Bután, un pequeño reino situado en el Himalaya, y son las primeras siamesas de las que se tiene conocimiento en este país. La operación costará unos 300.000 dólares australianos (187.165 euros) que se costearán con los fondos recaudados por la fundación Children First. Esta misma fundación y parte del equipo de cirujanos estuvieron detrás de la exitosa operación para separar a las siamesas bangladesíes Trishna y Krishna en 2009.