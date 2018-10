Cientos de jubilados reclaman pensiones dignas y revalorizadas acorde al IPC

Varios centenares de personas, jubiladas en su mayoría, se han manifestado esta mañana en el centro de Madrid para reclamar unas pensiones "dignas" y que se revaloricen automáticamente de forma correlativa al IPC. La marcha ha partido de la plaza de Antón Martín y ha concluido frente al Congreso de los Diputados, donde representantes de los sindicatos UGT y CCOO han registrado un manifiesto suscrito por 200.000 firmantes de toda España e integrado por nueve peticiones para garantizar "las mejores condiciones de vida para las personas mayores".

Vista de la manifestación convocada por CCOO y UGT con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores (EFE)

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra hoy, UGT y CCOO han convocado concentraciones en más de cincuenta ciudades españolas. El secretario general de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, ha explicado que todas las protestas vienen marcadas por un "denominador común": exigir la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 y, por consiguiente, el ajuste de estas al IPC y la "eliminación del factor de sostenibilidad".

Para Cedrún, el problema en este ámbito no es "de gasto" sino de "ingresos", por lo que ha instado al Gobierno a "clarificar" las fuentes de financiación de la Seguridad Social y a "garantizar las pensiones ahora y en el futuro". La secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, ha declarado que, si bien el acuerdo alcanzado la semana pasada la Comisión del Pacto de Toledo para volver a revalorizar las pensiones acorde a la inflación es "un paso positivo", el asunto no quedará "cerrado" hasta que no quede plasmado en una ley. "Que se publique en el Boletín Oficial del Estado, que no estemos con otro Gobierno otra vez con las mismas", ha agregado el secretario general de UGT en Madrid, Luis Miguel López.

El manifiesto registrado por los sindicatos en el Congreso incluye, ha indicado Cedrún, los "elementos centrales de las reivindicaciones de las personas mayores", que incluyen la aplicación "en toda su integridad" de la Ley de Dependencia, eliminar el copago sanitario y "acabar con la pobreza". López ha recordado que "la mitad de los pensionistas" de España cobran una mensualidad inferior "al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", y ha exigido, asimismo, que se dispongan "más plazas en las residencias para mayores" y que estas sean "más económicas".