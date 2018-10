Final feliz para la historia de Carlos Duarte, que entregó un currículum escrito a mano porque no tenía dinero para imprimirlo

Carlos Duarte entra a trabajar a las 7.30 horas. Hace pocos días que comenzó su nueva rutina, y es que hasta hace menos de dos semanas recorría a pie la ciudad argentina de Córdoba entregando su currículum a cualquier comercial dispuesto a darle un empleo a cambio de dinero y cambiar así su suerte. No sería una historia especial si no fuera porque Carlos se encontraba una situación tan desesperada que no tenía ni para imprimir, aunque gracias a Eugenia López, a la que llama su 'ángel de la guarda', el joven de 21 años vuelve a sonreír como nunca.

Carlos y su 'ángel de la guarda' (Euge López/Facebook)

Las ganas de trabajar y de poder labrarse una vida digna no desaparecían con cada rechazo, aunque sí comenzaba a sentirse angustiado por no poder ni salir de casa con sus amigos porque no podía permitirse pagar un refresco, según contaba al diario 'Clarín'."Es muy amargante no poder tener algo de plata en el bolsillo. Es muy frustrante ver que tus amigos salen y uno no puede ni siquiera pagarse una gaseosa", explicaba.

Un día se despertó de madrugada para ir al centro de la ciudad. Su objetivo era recorrer uno a uno los comercios en busca de un trabajo. En uno de los negocios, el café en el que trabaja Eugenia López, su suerte comenzó a cambiar y por eso ahora ella es su 'ángel de la guarda'. Tuvo que escribir su currículum a mano allí mismo, y ella lo aceptó con una sonrisa aunque sabía que no podía darle un empleo. "Lo que más le agradezco a Euge es que no me rechazó cuando ya venía de muchas, que me escuchó y me recibió la hoja del cuadernito que le entregué con mucha vergüenza".

El currículum que Carlos entregó a Euge (Euge López/Facebook)

A Euge le resultó entrañable el hecho de que Carlos recurriera a un currículum escrito a mano para buscar trabajo, por eso publicó una foto en Facebook que rápidamente se hizo viral, actualmente supera los 19.000 'me gusta'. Y no solo fue recibido con decenas de comentarios alabando el esfuerzo del chico, sino que consiguió que varios negocios se interesaran en él. Así fue como Carlos entró a trabajar hace pocos días en una fábrica de vidrios.

El gerente de Recursos Humanos alaba las ganas de trabajar del joven en unas declaraciones recogidas por 'Clarín'."Tiene la necesidad de trabajar, está bien, pero tiene una voluntad que le brota por los poros. Él nos enseña a todos. Espero que muchos jóvenes aprendan de este ejemplo. De que se puede". Para hacer la entrevista de trabajo no tuvo ninguna ventaja respecto al resto de candidatos y se hizo con el puesto.

Con su primer sueldo, Carlos va a invitar a su familia a una comida, y también ha pensado hacerle un regalo a su 'ángel de la guarda' por toda la ayuda que ha recibido gracias a ella. Juntos han dado varias entrevistas en televisión y se han convertido en todo un ejemplo de humanidad.