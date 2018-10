Lina, la doctora gallega que fue madre a los 62 años: 'He vivido los dos mejores años de mi vida'

La pequeña Lina, Linita, como la llama su madre, está a punto de cumplir dos años. Es tranquila, sociable y, por supuesto, tiene la gracia de la que hacen gala todos los pequeños de esa bonita edad. Sin embargo, su nacimiento fue noticia en toda España: su madre, Lina Álvarez, una doctora gallega, se quedó embarazada de ella con 62 años en un proceso de fecundación in vitro y su caso alentó en el debate en España sobre la edad adecuada para la maternidad o el empleo de las técnicas de reproducción asistida. "He vido los dos mejores años de mi vida", resume su experiencia la feliz madre.

Lina Álvarez lleva en brazos a su hija, que ya está a punto de cumplir dos años (Captura de pantalla de Antena 3).

La doctora ha confesado en dos entrevistas, una con 'La Voz de Galicia' y otra en Antena 3, que en realidad engañó a su ginecólogo. Aunque no existe ninguna ley en España que ponga límite de edad al deseo de ser madre sí existe una recomendación por parte de la Sociedad Española de Fertilidad: 50 años. Por eso Lina ha desvelado ahora que para lograr un embarazo engañó al ginecólogo de Madrid que la ayudó con el proceso. Se quitó casi diez años de encima. "El ginécologo se enteró al final por la prensa.... a ver, los ginecólogos no pueden negarnos el derecho a ser madres", argumenta. "Llevaba diez años buscando a alguien que hiciera posible que pudiera tener un hijo y no lo encontré hasta que mentí en la edad".

Lina se ha convertido en consejera de mujeres que desean ser madres a una edad avanzada. Confiesa que casi cada día recibe mensajes de mujeres de toda España que le piden ayuda. "Las madres ‘añosas’ o como quieran llamarnos incluso despectivamente, somos unas pioneras. Vamos a dejar de ser noticia. Muchas mujeres quieren ser madres, ¡y no las dejan!".

Lina, que actualmente cuida de su hija por las mañanas y atiende su consulta en un ambulatorio de Lugo por la tarde, cuenta que se va a jubiliar el año que viene y que entonces podrá dedicar aún más tiempo a sus tres hijos. Además de con la pequeña Lina convive con Samuel a quien también tuvo por fecundación in vitro hace doce años, y Exiquito, de 29, y con parálisis cerebral.

Lina Álvarez con sus hijos Lina y Exiquito en una foto de familia (María Lina Álvarez / Facebook).

Asegura que la pequeña ha sido una bendición para toda la familia, su felicidad y la de su hijo mayor. Precisamente el próximo año se celebrará el juicio contra la clínica a la que acusa de haberle provocado al joven la parálisis cerebral que padece al haberle pinchado la cabeza durante una prueba de amniocentesis.

Lina es consciente de que hay muchas personas que no la entienden y de las críticas que suscita su caso. "Todavía sigue diciendo alguna gente que me quiten a la niña", dice perpleja. Perpleja porque a la niña la tuvo sin ningún problema y la está criando también sin ningún problema. "¿A mi hija qué daño se le va a hacer? ¿Que tenga un hermano enfermito? ...Pues yo no soy responsable de la enfermedad de su hermano, el responsable no dio la cara".