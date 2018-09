Conoce a Irene Navas, una chica de 10 años que triunfa como joven promesa del automovilismo

A sus diez años, Irene Navas pisa a fondo el acelerador. Compite frente a 19 chicos de entre 8 y 10 años, y hace unas semanas les dejó a todos con la boca abierta cuando se hizo con el podio en la segunda carrera de la nueva categoría Academy de karts en Recas (Toledo). La niña, de Medina del Campo (Valladolid), no solo consigió vencer la carrera, sino que ya en los entrenamientos se hizo con la pole y salió primera en la prueba. Una posición que logró mantener en las siete vueltas.

Irene Navas (@IreneNavas75/Twitter).

Irene es piloto de Ariza School Racing, y gracias a la ayuda de su entrenadora Marta Ariza, aprende de primera mano que todo se consigue con algo de esfuerzo. Ariza, zamorana de 21 años, fue la primera mujer que consiguió una Beca Santander para jóvenes promesas, según el diario deportivo 'As', y además regenta su propia escuela de pilotos, en la que se encuentra la gran promesa de la automoción Irene Navas. "Siento sus victorias como su fuesen mías", confiesa al diario la entrenadora.

El primer campeonato completo en el que Irene participó fue este mismo año, en invierno, y se proclamó subcampeona. Cuando la seleccionaron para el Campeonato de España de Academy, su categoría, competía en la Series Rotax, unas pruebas sueltas. A principio de junio logró su primera pole y su primera victoria, todo un hito teniendo en cuenta que comenzó a entrenar en diciembre. "Difícil que no se me salten las lágrimas" de orgullo, reconocía a través de su perfil de Twitter Marta Ariza.

Sus padres siempre la han apoyado. "No me fuerzan, no me obligan, no me riñen por no ganar... pero sí me apoyan, me ayudan, me miman, me sonríen y me quieren muchísimo. Son el mejor equipo junto a mi hermana", escribía la pequeña en su perfil en la red social.

Su sueño es subirse a un fórmula 1 y probar suerte, al igual que sus ídolos, los pilotos Lewis Hamilton y Carlos Sainz Jr. El próximo 7 de ocubre se disputará la final de campeonato y si sigue pisando el pedal con la misma convicción que hasta ahora, Irene Navas lo conseguirá.