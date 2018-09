Mario Rodríguez murió tras tratarse un cáncer con un curandero y ahora su padre retoma la lucha para buscar justicia

"Mario dejó este mundo como consecuencia de dos cosas. Una fue la leucemia. Otra, que una persona se presentó como profesional de la medicina y dijo que le iba a curar con 'medicina naturista y ortomolecular'". Así es como Julián Rodríguez describe el duro caso de su hijo, Mario Rodríguez, quien falleció en julio de 2013 con tan solo 21 años y tras haber sido diagnosticado de un cáncer apenas siete meses antes. Frente al tratamiento de quimioterapia que le propuso al joven estudiante de Física el Hospital Aranau de Vilanova, en Valencia, optó por seguir las indicaciones de un naturópata. "Papá, me he equivocado", le dijo a su padre poco antes de morir. "No te has equivodado. Te han mareado la cabeza", le contestó su padre.

Julián Rodríguez ha escrito un libro, 'Homicidio de un enfermo', en el que cuenta el caso de su hijo (Julián Rodríguez / Youtube).

Julián Rodríguez cuenta su historia en los documentos de la "Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas' y en la web 'Homicio de un enfermo', entre otros sitios. Y es que este padre no puede olvidar la pérdida irreparable que ha sufrido y ha convertido su vida en una lucha sin cuartel contra las llamadas terapias alternativas. "Mi hijo murió, entre otras cosas, por el engaño de un timador, de un desalmado que, haciéndose pasar por médico naturista, ofreció curar la leucemia a mi hijo Mario con tratamientos fraudulentos y sumamente caros. La pseudomedicina ortomolecular y naturista es un engaño, ni complementa otros tratamientos científicos ni mejora las enfermedades, es un timo con graves consecuencias".

Además de denunciar el caso en redes o en los medios de comunicación, Julián está decidido a dar la batalla legal. El pasado mes de enero sufrió un duro varapalo al fallar un tribunal a favor del naturista que había atendido a su hijo. La sentencia absolvía al acusado del delito de homicidio imprudente al considerar que no podía demostrarse que el tratamiento del naturópata hubiera empeorado la enfermedad, y que, en cualquier caso, las decisiones de Mario fueron libres.

Mario Rodríguez era estudiante de Física y tenía apenas 21 años cuando falleció (Vimeo).

Julián no tira la toalla y quiere intentar ahora una condena por la vía administrativa, un procedimiento mucho más caro y para el que acaba de abrir una página de 'crowdfunding' al no poder costearlo por sus escasos ingresos. La campaña, creada en GoFundMe y bautizada como 'Justicia para Mario', busca recaudar 15.000 euros de los cuales ya ha logrado más de 3.000. Todo donante de la campaña recibirá gratuitamente el libro que narra la historia de Mario, 'Homicidio de un enfermo'. "Quiero luchar para se haga justicia con el hombre que engañó a Mario. No obstante, no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. Una ayuda monetaria para conseguir que este y otros peligrosos charlatanes paguen por sus actos. Ayer fue mi hijo, ayúdame a que mañana no sea el de nadie más", concluye su petición.

Este mes de julio, una investigación de Yale Cancer Center y la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, en New Haven (EEUU), reveló que el principal riesgo de que la llamadas terapias complementarias es que las personas que las reciben son más propensas a rechazar al menos un componente de su tratamiento convencional contra el cáncer. Esta misma semana cerca de 400 médicos y especialistas escribieron una carta a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, denunciando que "las pseudociencias matan" y para exigir medidas concretas para acabar con esta "plaga que afecta a las mismas raíces del sistema de salud de nuestro país".