La voz y la pasión de la pequeña Malea Emma, de 7 años, cantando el himno de EEUU te dejarán boquiabierto

Actúa, canta, posa... no hay nada que se le resista a la pequeña Malea Emma, la niña de origen indonesio de 7 años que hace días dejó a todos boquiabiertos durante la interpretación del himno de Estados Unidos que hizo antes de que diese comienzo el partido de fútbol entre Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounder. La pequeña fue elegida a través de un concurso que el primer equipo lanzó en su cuenta de Instagram. Las miles de personas que abarrotaban el estadio no asustaron a Malea, que demostró que el talento no es cuestión de edad.

Malea Emma (@LAGalaxy/Twitter).

La niña, que tiene más de 30.000 seguidores en su cuenta de Instagram, salió al césped junto al resto de jugadores, que a su vez iban acompañados por otros niños. Vestida con la camiseta del equipo de Los Angeles, que jugaba de local, comenzó a cantar el himno dejando a todos los presentes asombrados. Con la voz desgarrada y llegando a notas casi imposibles, Malea termina de cantar mientras los fuegos artificiales y una bandera gigante del Galaxy decoraban el centro del campo de juego.

Su actuación rápidamente se ha hecho viral. El propio Zlatan Ibrahimovic, jugador del LA Galaxy, compartía en su perfil de Twitter el vídeo y coronaba a Malea como la verdadera MVP del partido, algo que a la pequeña le ha parecido increíble y así se lo hacía saber a sus seguidores en Instagram. Además, ambos se hicieron una fotografía momentos previos al encuentro deportivo.

Malea junto a Ibrahimovic (@maleaemma/Instagram).

El vídeo publicado en el perfil del Galaxy roza ya los dos millones de reproducciones desde que se publicara el pasado domingo. Y entre los más de 2.700 comentarios, todos coinciden en que increíble talento de la pequeña, toda una niña prodigio a sus 7 años.

Malea tiene claro que se ganará la vida encima de un escenario, o por lo menos lo intentará, aunque mientras lo consigue, entre audición y audición dedica tiempo a sus estudios con una sonrisa en la cara y acompañada siempre por sus padres, los que la aconsejan y la ayudan a organizarse en su día a día.