La defensa de Pablo Ibar no contempla 'ningún veredicto posible de culpabilidad'

La defensa de Pablo Ibar, el preso de origen vasco que se encuentra en el corredor de la muerte en Estados Unidos, acusado por tres asesinatos perpetrados en Florida en 1994 y cuyo nuevo juicio dará comienzo el próximo 1 de octubre, no contempla "ningún veredicto posible de culpabilidad, ni hipotéticamente". El portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián en la que se ha mostrado convencido de que, pese a que el juicio será "duro", la Fiscalía no tiene hoy "prácticamente nada que no tuviera en el año 2000", cuando se llevó a cabo el primer juicio en el que se le condenó a pena de muerte y que fue anulado en febrero de 2016 por el Tribunal Supremo de Florida.

Pablo Ibar (Europa Press/Archivo)

En la comparecencia, también se ha dado a conocer un audio en el que Cándido Ibar, padre del preso de origen vasco, transmite las palabras de su hijo. "Aun sabiendo la importancia que tiene este caso, estoy listo y preparado para el día 1 de octubre, no conforme con la fiscalía, ni con el juez, ni con el sistema de la cárcel. De todas maneras, estoy fuerte y esperando el día de empezar. Gracias a toda España, especialmente al País Vasco y pronto nos veremos en San Sebastián", ha afirmado.

Respecto a la campaña de crowdfunding puesta en marcha por la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar para poder costear la defensa de Ibar en el nuevo juicio, Krakenberger ha detallado que del presupuesto total de 1,3 millones tienen recaudado el 80,36%.

Coincidiendo con el Festival de San Sebastián, la asociación ha pedido a "actores, escritores y gente de la cultura" que hagan un vídeo con la frase "Yo estoy con Pablo Ibar porque..." y que lo suban a las redes sociales como muestra de apoyo a la campaña.

El nuevo juicio de Pablo Ibar comenzará el próximo 1 de octubre con la elección de las 12 personas integrantes del jurado, y se prevé que pueda durar entre 3 y 6 meses.