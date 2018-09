El tesón de Jered (y un hito científico) han logrado que vuelva a caminar tras quedar parapléjico

Jered Chinnock, un joven estadounidense que ahora tiene 29 años, sufrió en 2013 un accidente fatal: iba en una moto de nieve cuando tuvo una caída que le lesionó la médula espinal y le dejó parapléjico. No solo le quedaron inmóviles las piernas, sino que ni siquiera tenía sensibilidad por debajo del torso. Sin embargo, su vida vuelve a dar ahora un giro de 180 grados que además le convierte en la esperanza para muchos lesionados. Y es que Jared Chinnock ha logrado volver a caminar. Todo gracias a una técnica pionera aplicada por un equipo de investigadores de la Mayo Clinic y la Universidad de California en Los Ángeles.

Jered Chinnock durante una de las sesiones de rehabilitación (Mayo Clinic / Youtube).

En el estudio, cuyos detalles se han publicado en un artículo en la revista 'Nature Medicine', los investigadores explican que, gracias a un estimulador implantado en la zona de su médula espinal que no estaba conectada con el cerebro, el hombre puede caminar con un andador que tiene ruedas delanteras y la ayuda de los entrenadores, que le prestan asistencia de forma ocasional. "Mi meta es llegar a ser completamente independiente", cuenta muy animado en un vídeo divulgado por la Mayo Clinic.

Jered, que confiesa que cuando le diagnosticaron nunca pensó que llegaría a avanzar tanto, precisa que su primer objetivo es "necesitar un andador, pero nadie para ayudarme" para al final logar "no necesitar nada". Junto con la implantación del electrodo, Jared ha tenido que someterse a intensas sesiones de terapia física sin las cuales, seguramente no habría llegado tan lejos. En total, antes de la publicación de los resultados del estudio, han sido 113 sesiones de rehabilitación durante las cuales los investigadores ajustaron las configuraciones de estimulación, el soporte del arnés y la velocidad de la cinta de correr para permitir la máxima independencia del hombre.

El joven de momento solo puede caminar con la ayuda de terapeutas, por precaución (Mayo Clinic).

En la primera semana, el joven usó un arnés para reducir el riesgo de caídas y para proporcionar equilibrio en la parte superior del cuerpo. Los entrenadores se colocaron de rodillas y caderas para ayudarlo a ponerse de pie, balancear las piernas y cambiar su peso. Debido a que carecía de sensaciones, inicialmente usó espejos para ver sus piernas, y los entrenadores describieron la posición de las piernas, el movimiento y el equilibrio.

Para la semana 25, ya no necesitaba un arnés, y los entrenadores solo ofrecían ayuda ocasional. Al final del período de estudio, el hombre aprendió a utilizar todo su cuerpo para transferir peso, mantener el equilibrio y propulsarse hacia adelante, lo que requiere mínimas señales verbales y revisiones periódicas de sus piernas. Y logró hitos como recorrer 102 metros, aproximadamente la longitud de un campo de fútbol, dar 331 pasos o caminar 16 minutos con escasa ayuda.

Se da la circunstancia de que este lunes 'The New England Journal of Medicine' (NEJM) divulgaba otros dos casos similares dentro de un estudio de la Universidad de Louisville gracias al cual una paciente con lesión medular de 22 años, que también ha recibido un implante, ha logrado dar pasos con ayuda de un andador o dos bastones. Además, un joven de 34 años fue capaz de caminar con un andador tras más de año y medio de rehabilitación.

Ambas investigaciones abren una puerta a la esperanza para quienes padecen lesiones medulares, aunque los expertos insisten en que aún habrá que esperar y ver hasta qué punto los resultados obtenidos son replicables en otros casos.