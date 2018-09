El Ayuntamiento de Madrid sustituirá la pancarta de 'Welcome Refugees' por una estatua dedicada a los refugiados

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que la pancarta de 'Welcome Refugees' no volverá a la fachada de Cibeles y se sustituirá por una estatua dedicada a los refugiados, ha anunciado este martes en el Pleno del Estado de la Ciudad. "No vamos a poner esa tarjeta porque ya están aquí y saben que son bienvenidos", ha explicado la regidora. La estatua elegida es la del artista Bel Borba, que retrata a un grupo de refugiados, con sus chalecos salvavidas.

Pancarta "refugiados, bienvenidos" desplegada en el Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes municipales han informado a Europa Press que la estatua se situará en un punto céntrico de Madrid próximo a Cibeles. Carmena ha explicado al Pleno que cuando estuvo en el centro de triaje los migrantes le daban las gracias como representante de Madrid. "Gracias Madrid, os lo digo a vosotros", se ha dirigido a todos los concejales. En ese centro se les da algo esencial como primer paso, "la posibilidad de enchufar su teléfono y poder hablar con sus madres y decirles que están vivos y que han conseguido salvarse'". "Después de años recorriendo África han llegado, están seguros" en Madrid", ha indicado la regidora.