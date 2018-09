Cómo conseguir llegar a fin de mes: 3 consejos que te ayudarán

Llegar a fin de mes puede suponer un gran reto para muchas familias, por una parte se debe a que los ingresos que entran en el hogar son inferiores, o por otra, que no se hace un gasto adecuado a su situación. Además, el inicio del nuevo curso académico también supone un incremento en el gasto, como es comprar material nuevo, uniformes, etc.. y ahorrar es el principal objetivo.

Es importante no comprar nada que no sea necesario y así evitar sorpresas desagradables (Gtres online).

Por todo ello, es muy importante y necesario empezar a organizarse. La mejor solución es elaborar dos tipos de presupuestos: uno de carácter mensual y otro anual. El primero nos indicará si dispondremos de liquidez a final de mes o por el contrario, tendremos que utilizar nuestra tarjeta de crédito o los ahorros que tenemos. El segundo, que es el más importante, nos debería proporcionar un saldo positivo y así poder disponer de un rinconcito para los imprevistos que puedan surgir en el devenir del año.

En este sentido, desde el proyecto de Cofidis de Educación Financiera ‘Economía para ti’ te damos 3 consejos para que puedas organizarte y aprendas a elaborar un presupuesto que garantice tu liquidez para cubrir los gastos:

- Identifica tus ingresos

Así podrás distinguir entre aquellos que son de carácter ordinario y los que son extraordinarios. Los primeros, provienen de la nómina y los segundos de las pagas extras, los honorarios recibidos por las horas extra o los que se obtiene por trabajos eventuales. Algunos ejemplos de estos últimos podrían ser los conseguidos por la reparación de un electrodoméstico, la realización de clases particulares por parte de jóvenes universitarios o la revisión de la contabilidad de una pyme por parte de un contable.

- Separa tus gastos

Del total de gastos es importante diferenciar los que son de obligatorio cumplimiento cada mes, como por ejemplo el alquiler de tu vivienda o los gastos de alimentación, de los que se abonan una vez al año. Es recomendable gestionar el pago de los suministros de agua, luz y gas con las entidades competentes de tal forma que el pago sea mensual en lugar de cada dos o tres meses. Una buena manera, sin duda, de homogeneizar lo máximo posible los gastos mensuales y no tener sorpresas de última hora que alteren la planificación económica familiar.

- Controla los gastos extraordinarios

Estos gastos pueden dividirse en dos categorías: inevitables y eludibles. Entre los primeros, se encuentran los seguros, los libros de texto, el material escolar, la ropa, el calzado y los diversos complementos de vestir. No obstante, el importe de los tres últimos puede variar. Por tanto, aconsejamos no comprar nada que no sea necesario y así evitar sorpresas desagradables.