Prisión para el padre y libertad provisional para los hijos detenidos por el crimen de Cáseda

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Aoiz (Navarra) ha decretado el ingreso en prisión para el padre y ha dejado en libertad provisional a los dos hijos detenidos como presuntos autores del triple crimen cometido el pasado martes en la localidad de Cáseda. Los dos jóvenes, decreta el juez en el auto emitido hoy, quedan en libertad provisional al no haberse acreditado con rotundidad su participación en los hechos y deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado más cercano a su domicilio.

Los tres presuntos autores del triple crimen cometido el pasado martes en la localidad de Cáseda, un hombre de 53 años y sus hijos de 22 y 18, han sido trasladados el juzgado de Aoiz, en medio de una gran expectación mediática y un fuerte dispositivo policial. EFE

En el auto, el juez justifica el ingreso en prisión del padre por tratarse de una actuación que podría ser constitutiva de un delito de homicidio o asesinato en cualquiera de sus modalidades. Además, al investigado se le relaciona directamente con los hechos por testigos presenciales e incluso él mismo, por "manifestación espontánea tras ser detenido", declaró ser "responsable de haber dado muerte mediante cuatro disparos de escopeta a los tres fallecidos".

Los disparos, agrega, se produjeron tras haber mantenido "una discusión acalorada y un intercambio de golpes" con un miembro de la familia de su yerno a raíz de la separación y posterior intento de reconciliación de su hija. El juez subraya la gravedad de los hechos que se están investigando, que consisten en "un triple homicidio o asesinato cuando menos, que puede llevar aparejada la imposición de una pena de entidad relevante, como puede ser la prisión permanente revisable".

El juez coincide con el Ministerio Fiscal en que, en relación al padre, concurre un "evidente" riesgo de fuga, en que se podrían ocultar o destruir elementos de prueba relevantes para la causa, y en que hay asimismo un riesgo de reiteración delictiva, "pues podría tratar de arremeter, de nuevo, contra la familia de los fallecidos", un hombre de 50 años y sus hijos de 29 y 17.

El auto, que es recurrible, especifica que la pieza de situación personal de los dos hijos se llevará aparte de la causa principal, no accederá al sistema informático y a ella no tendrá acceso una posible y futura acusación particular, a excepción de que justifique un interés legítimo en el conocimiento de dicha información.

Los tres detenidos han llegado a las 11.45 horas en un furgón de la Policía Foral en medio de una gran expectación mediática y un fuerte dispositivo policial y han entrado en el edificio con la cabeza cubierta por capuchas rojas. En su comparecencia ante el juez, han señalado a Efe fuentes jurídicas, los tres detenidos, por consejo de sus abogados, han hecho uso de su derecho a no declarar, como ya hicieran en dependencias policiales.

En la vista, ha señalado dicha fuente, los dos jóvenes se han mostrado "nerviosos" y el padre "tranquilo pero preocupado por sus hijos", si bien ninguno de los tres ha querido hacer declaraciones ante el juez. Tras la comparecencia ante el juez, los tres han abandonado los juzgados de Aoiz hacia las 14.00 horas: el hombre de 53 años en un furgón de la Policía Foral para su ingreso en prisión, y sus dos hijos en otro furgón para su puesta en libertad provisional.

Fuentes jurídicas han comentado que no se va a hacer público el momento ni el lugar en que los jóvenes van a ser puestos en libertad para preservar su seguridad.