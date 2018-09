El dolor de Carlos Negrín, el novio de Celia Barquín que soñaba con casarse con ella

El asesinato de la golfista cántabra Celia Barquín, cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes en un campo de golf de la localidad de Ames, en Iowa, ha dejado un vacío irrempalazable en el corazón de sus seres queridos. Sus padres, Miriam y Marcos, rotos de dolor, tildaban de "mala suerte" el encuentro de su joven hija con Collin Daniel Richards, el presunto asesino. Y su hermano Andrés reconocía que están "destrozados". Pero no son los únicos: su novio, Carlos Negrín, un estudiante de 23 años de Gran Canaria que mantenía una relación con la joven promesa del golf, se ha mostrado también muy afectado.

Carlos Negrín y Celia Barquín, juntos en una imagen del perfil de Instagram de la joven (@celiabarquin96 / Instagram).

Carlos llevaba siete meses saliendo con Celia Barquín. "Los mejores siete meses de mi vida", según dijo emocionado en el homenaje que se le rindió a la joven en el campus de la unviersidad y del que se hace eco el 'Diario Montañés'. "Soñábamos con la música de la boda, con nuestra casa y con los nombres de nuestros hijos", llegó a decir.

Carlos Negrín durante el emotivo homenaje (Captura de pantalla de Antena 3).

Carlos contó también cómo se habían conocido ante la emoción de sus compañeros. En medio de una fiesta recibó la llamada de una chica que le preguntaba si era español. Desde entonces se hiceron amigos y, poco a poco, inseparables. "Desde que la conocí me sorprendió que me gustaran tantas cosas de ella. Desde ese momento y durante meses yo la ayudaba en todo lo que podía y, cuando ella se extrañaba, yo le decía que era porque éramos amigos".

Un día Carlos, mientras paseaban, se decidió a declararse: "Paré y le dije que ella sabía que me gustaba, y yo a ella, los dos lo sabíamos. Y ella me dijo que sí. Fue un momento muy, muy bonito, y en ese rato nos dijimos muchas cosas que no habían sido dichas".

Carlos cursó ingeniería aeronáutica precisamente en la Universidad de Iowa donde conoció a Celia. Se licenció en 2017 y ahora se ha afincado en Estados Unidos y trabaja en unos laboratorios de investigación de la propia universidad. Está siendo uno de los mayores apoyos de la familia en todos los trámites que deben realizar tras el trágico suceso. Y en sus redes sociales son muchos quienes dejan mensajes de condolencia.

Mientras tanto, Collin Daniel Richards, de 22 años, se encuentra en prisión provisional y el próximo 28 de septimebre atenderá a una vista preliminar. Si es declarado culpable de asesinato en primer grado, se enfrentará a una condena de cadena perpetua y no tendrá ninguna posibilidad de libertad condicional. Richards no conocía de nada a Celia Barquín. Según el testimonio de un conocido horas antes le había dicho que tenía el "impulso de violar y matar a una mujer". Desde el principio la fiscal del condado, Jessica Reynolds consdieró lo sucedido "un acto de violencia al azar".