El heroico gesto de Aura evitó una tragedia en un autobús de pasajeros en Asturias

Aura Anahí Chávez confiesa que nunca en su vida había pasado tanto miedo. Sin embargo, si no hubiera sido por el valor de esta mexicana afincada en España se hubiera producido una tragedia. Aura viajaba junto con su pareja y su bebé de nueve meses y otros trece pasajeros en un autobús de Alsa que hacía la ruta Llanes-Oviedo este lunes cuando el conductor se desmayó. Ella se levantó y fue capaz de manejar el autobús hasta poder pararlo antes de chocara contra un pilar.

Eran en torno a las seis de la tarde cuando los pasajeros comenzaron a notar que sucedía algo extraño. Según han contado al diario local 'La Nueva España', primero se desviaron a la izquierda y se chocaron con unas ramas. Después hubo un segundo e incluso un tercer golpe con la mediana de la carretera. "Aventé el niño, se lo dejé a mi pareja, me fui hacia delante y vi que algo no iba bien", cuenta. "Le dije al conductor: '¡para!' y, de repente, vi que tenía la cara llena de ramas".

Entre el pasaje ya se había desatado el pánico y su pareja le gritaba para que volviera a su asiento, pero ella agarró el volante con todas sus fuerzas. "Lo tenía superclaro: 'voy a parar el autobús". Así lo logró a pesar de que el conductor, casi sin conocimiento, seguía teniendo sus manos en el volante. A pocos metros quedó un pilar similar al del trágico accidente de autobús de Avilés en el que fallecieron cinco personas y que en aquel momento todos tenían en mente.

Una vez pasado el susto, Aura Anahí Chávez reconoce que la experiencia fue pavorosa, a pesar de que estaba segura de que lograría parar el vehículo. No era la primera vez que conducía un autobús, si bien hace tanto tiempo que muchos no se acordarían. "En un viaje con la universidad, en México, le pedí al conductor que me dejase manejar el bus. Hasta ahora, solo lo había conducido esa vez. Él me enseñó alguna cosa básica. Pero es cierto que tengo conocimiento porque he manejado varios tipos de camiones y vehículos industriales en un trabajo que tuve. De hecho, mi licencia de conducción de México es de chófer. Pero las coincidencias que tiene la vida... Aquí me estoy sacando el carné de conducir porque ya no me vale el de mi país".

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni daños entre los viajeros, quienes esperaron 25 minutos la llegada de otro conductor que completó el trayecto hasta Oviedo, una vez se comprobó que no existían daños de importancia, salvo una rozadura en la chapa lateral. El conductor del autobús permanece ingresado en el Hospital Central de Asturias (HUCA) en observación, según han informado fuentes de la compañía de autobuses Alsa. Había pasado su último reconocimiento médico el 16 de octubre de 2017.