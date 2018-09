Manuela Carmena recibe el alta hospitalaria tras su aparatosa caída en su casa

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recibido el alta médica y ha salido del Hospital de La Princesa, sin ser vista por la prensa, con la recomendación de hacer "vida normal tranquila". La regidora, de 74 años, se encuentra "bien" y ha pasado tranquila la noche, según han informado fuentes hospitalarias. Además, ha agradecido este martes las muestras de cariño recibidas tras su caída y ha añadido que "en breve" se reincorporará al "trabajo municipal".

Manuela Carmena (Europa Press)

"Muchas gracias por los mensajes de cariño que me habéis enviado. Ya he recibido el alta médica y estoy en casa. En breve me reincorporaré al trabajo municipal", ha transmitido la alcaldesa madrileña a través de su perfil en Twitter. Las recomendaciones médicas pasan por guardar reposo, lo que no significa quedarse en cama. "Ha salido caminando. Tiene que hacer vida normal tranquila", ha explicado la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, amiga personal de Manuela Carmena, que cree que cuando le quiten los puntos ni se le notará la brecha.

RELACIONADO: Así ha sido el accidente que ha llevado a Manuela Carmena al hospital

La concejala ha avanzado que el Pleno del Estado de la Ciudad podría celebrarse a finales de mes. Dado que "no hay lesiones neurológicas y cognitivamente está bien", la alcaldesa puede volver a trabajar "en cualquier momento". "Siempre ha estado consciente, orientada, con una exploración neurológica buena y ha pasado la noche bien. Esta mañana estaba con buen ánimo", ha dicho a los periodistas el doctor.

Manuela Carmena, se encontraba anoche en su domicilio trabajando para preparar el pleno sobre el estado de la ciudad, que estaba previsto que se celebrara este martes. Se levantó, tropezó con los cables del ordenador y se cayó. Como consecuencia del traspiés, se hizo una brecha por encima de la ceja, según ha contado la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, tras visitar a la regidora en el Hospital de la Princesa

Desde el Gobierno se ha dado conocimiento a los portavoces de la oposición de la situación y de la suspensión de los plenos. Todos ellos le han transmitido su conformidad y se han puesto a disposición de la alcaldesa por si necesitara algo, gesto que ha agradecido Higueras. En octubre de 2016, también tuvo que ser ingresada tras sufrir un episodio de "visión borrosa" en un Pleno municipal, y en junio de ese mismo año pasó una noche en el hospital Ramón y Cajal por gastroenteritis e hipotensión que sufrió tras volver de un viaje oficial a Bolivia.