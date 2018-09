Sandro Rosell declara ante el juez de Barcelona que no ocultó ingresos a Hacienda

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha declarado este martes que no ocultó ingresos a Hacienda, ante el Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona, donde estaba citado en calidad de investigado por presuntamente defraudar más de 200.000 euros en el ejercicio 2012. Su abogado, Pau Molins, ha explicado en declaraciones a los medios tras la comparecencia judicial de Rosell que su cliente ha defendido que actuó correctamente, ha atribuido la causa a una "discrepancia en los criterios de interpretación de la norma tributaria", y ha recordado que Hacienda ha cambiado de criterio en los últimos años.

A la izquierda, Sandro Rosell (Europa Press)

Ha reiterado que no ocultó ingresos y que los gastos eran reales, pero que otra cosa es si eran deducibles o no, y "si determinados ingresos por actividades profesionales se pueden producir a través de una compañía mercantil o tienen que tributar en IRPF". La Fiscalía de Barcelona se querelló contra Rosell por supuestamente haber usado la empresa Toc, de la que él era administrador único, para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación del IRPF por un total de 352.382 euros.

RELACIONADO: Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales

Rosell, que solo ha respondido a su defensa, ha argumentado ante el juez que notificó sus ingresos a Hacienda de forma transparente, que los ingresos que tenia Toc "eran debidos a los servicios que prestaba de asesoramiento en marketing deportivo a compañías" y que nunca le habían dicho que fuera incorrecto. En todo caso, el expresidente blaugrana se ha mostrado "dispuesto, en la medida de sus posibilidades, a pagar la deuda tributaria y arreglar este tema lo antes posible", lo que, según Molins, implica que sea juzgado en la Audiencia Nacional.

Sandro Rosell está en prisión preventiva desde hace un año por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal por supuestamente blanquear unos 15 millones de euros en la venta de derechos de imagen de la selección brasileña de fútbol a una sociedad con sede en Qatar. Rosell también se vio inmerso en la polémica por presuntas irregularidades en el trasplante del exjugador Éric Abidal, investigación judicial que fue archivada y que la Fiscalía pidió que se reabriera a finales de julio.