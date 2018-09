Aznar rechaza pedir 'perdón' por la corrupción en el PP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha rechazado pedir "perdón" por la corrupción en el PP porque su responsabilidad como jefe del Ejecutivo le alejaba, a su juicio, del conocimiento de la "gestión económica" de su partido. En su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP y a preguntas del portavoz del PSOE, Rafael Simancas, Aznar ha recordado que "jamás" ha sido imputado ni llamado a declarar por el caso Gürtel.

El expresidente José María Aznar durante su comparecencia (Gtresonline).

"Por esas circunstancias y por estas responsabilidades, no tengo que pedir perdón por nada y no voy a pedir perdón porque usted me lo diga precisamente", ha avisado Aznar, que ha replicado a Simancas que el PSOE sí ha sido condenado por financiación ilegal. El expresidente del Gobierno ha recordado el caso Filesa, los ERE y otros casos que afectan a los socialistas y que, según sus datos, acumulan 370 cargos públicos sujetos a investigación en diferentes juzgados de España.

Por otra parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha negado hoy de forma tajante que haya una existido una caja B en el PP o que haya ordenado pagos ilegales a dirigentes del partido con cargo a esos fondos. "Mientras usted no demuestre su existencia y no está demostrada su existencia, yo digo que no existe ninguna caja B en el PP, lo afirmo", ha zanjado.

RELACIONADO: Aznar se ofrece para colaborar en la reconstrucción del centro-derecha

Aznar ha reconocido, eso sí, que ha podido haber "personas" en el partido que han cometido actos ilegales, pero eso no significa que el PP sea una organización delictiva en su conjunto. El expresidente del PP también ha negado que existan pruebas de adjudicaciones ilegales en su partido, más allá de las dos detectadas en la sentencia del caso Gürtel y que afectan a dos municipios de Madrid.