Nuevos indicios siembran más dudas en el caso del padre y el hijo hallados muertos en un acantilado en Francia

Pere A. C., de 43 años, y de su hijo Eloi, de solo seis años de edad, se precipitaron por un barranco en una carretera llena de curvas al sur de la ciudad de Perpiñán, en Francia. La caída fue de 20 metros y no pudieron sobrevivir. Sus cuerpos fueron hallados este domingo y desde el principio las autoridades han sospechado que su muerte pudo no ser un accidente. Al hombre le estaban buscando porque la expareja de Pere y madre del pequeño había puesto una denuncia en los Mossos tras no haberle sido entregado el niño en la fecha acordada. Ahora, además, se han dado a conocer nuevos detalles de la investigación que siembran aún más dudas.

Pere A. C. tenía que haber devuelto a su hijo el pasado viernes (Captura de pantalla de Telecinco).

Según informa la web de Telecinco, a los investigadores les ha llamado la atención una nota encontrada en una maleta en lo alto del acantilado por el que se precipitaron y perdieron la vida. También se han hallado álbumes de fotos abiertos en casa del padre. Y se sabe que el día anterior al fatídico suceso no fue a trabajar ni llevó al niño al colegio. Esto último fue precisamente lo que más inquietó a la madre, que decidió interponer una denuncia. Aun así, todas las hipótesis siguen, de momento, abiertas.

Pere, que como su expareja y su hijo residía en Sabadell, se había separado hacía dos años de la madre del pequeño Eloi y compartía con ella la custodia. Los vecinos de la pareja han declarado a diversos medios de comunicación que su relación era aparentemente buena, pero distante. El pequeño estaba con su padre desde el miércoles anterior y Pere tendría que haberlo entregado a su madre, en teoría, el pasado viernes.

No era la pimera vez que Pere y su hijo estaban en Francia: el pasado mes de agosto en el tiempo que le correspondía estar con su hijo viajaron a París. Así lo contó el pequeño ilusionado a sus vecinos, según desvela 'El Mundo'. Él mismo publicó en su perfil de Facebook una foto con su hijo en la Torre Eiffel. "París es hermoso... mágico cuando te vas con alguien tan especial".

El Consulado se puso inmediatamente en contacto con la familia tras el hallazgo de los cuerpos. Personal de esta institución se encuentra en contacto con las autoridades francesas encargadas de la investigación para seguir de cerca todos los detalles.