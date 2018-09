El tifón Mangkhut golpea china tras dejar decenas de víctimas en Filipinas

Tras dejar decenas de muertos en Filipinas, el tifón Mangkhut ha sembrado el caos en las ciudades de Macao y Hong Kong, con al menos dos centenares de heridos, y en varias provincias del sureste de China, donde dos personas han fallecido. Según los últimos datos del Centro Meteorológico Nacional, el tifón más grave del año continúa moviéndose hacia el noroeste, afectando a las provincias y regiones de Guangxi, Yunnan y Guizhou, pero con una fuerza cada vez menor.

Las inundaciones producidas por el tifón (EFE)

Los dos muertos se produjeron en la provincia de Guandong, una de las más afectadas, donde casi 2,5 millones de personas fueron evacuadas, según informó la televisión oficial CCTV. El tifón aterrizó a las 17:00 hora local (9:00 GMT) del domingo en la ciudad de Jiangmen, Guangdong, con vientos de hasta 162 kilómetros por hora, según la estación meteorológica provincial.

Horas antes el fenómeno había pasado cerca de Macao y Hong Kong, una de las ciudades más afectadas, con 213 personas heridas y cuantiosos destrozos. Más de 1.219 personas fueron evacuadas a 48 refugios temporales. Esta ha sido una de las tormentas más poderosas de la historia que ha azotado la urbe de Hong Kong y, aunque no se han contabilizado por el momento decesos, sí ha habido numerosos daños por fuertes vientos e inundaciones.

Según ha señalado este lunes el diario South China Morning Post, la ciudad estuvo durante diez horas con la señal de advertencia más severa mientras "los edificios de gran altura se balanceaban, las ventanas se rompían y los andamios se desprendían de los rascacielos". El transporte público se suspendió, así como los vuelos del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, que poco a poco está comenzando a reanudar su actividad.

Los niveles del mar subieron hasta cuatro metros por encima de lo habitual en Tsim Sha Tsui. En la vecina Macao, que tuvo que cerrar todos sus casinos, 20.000 hogares tuvieron cortes de electricidad, varias carreteras se inundaron y al menos 17 personas resultaron heridas. Otras grandes urbes como Shenzhen y Zhuhai también sufrieron daños, mientras que en la provincia de Guanxi, alrededor de 228.000 personas fueron evacuadas y 98 vuelos fueron cancelados en Nanning, la capital de la región.