Encuentran 24.000 euros en la casa de la mujer recién casada acusada de matar a su marido en Alicante

Entró en su casa proclamando su inocencia y salió entre gritos de "¡asesina!" proferidos por los curiosos que se acercaron hasta la puerta del domicilio, que fue ayer registrado durante cinco horas por la Policía Nacional. Según ha contado el diario alicantino 'Información', Conchi, la recién casada acusada de matar a su marido en Alicante junto con su cuidador guardaba en casa 24.000 euros. Los investigadores tratan de determinar si ella había hecho acopio de tal cantidad de dinero con intención de huir con su pareja, el hombre que la cuidaba, tras cometer presuntamente el crimen entre los dos.

Conchi, antes de entrar en su casa andando por su propio pie (EFE).

"Yo no maté a mi esposo", gritaba Conchi en el corto trayecto entre el coche de policía y su domicilio, caminando con la ayuda de un andador y no en silla de ruedas con la que se desplazaba porque decía que sufría una tetraplejia. Los agentes encargados de la investigación creen que fingía, porque la agente que vio cómo ella y su amante apuñalaban a su marido no la vio en ningún momento postrada en la silla de ruedas, sino de pie. Precisamente la acción de esta policía fuera de servicio facilitó la detención de ambos.

En el momento de su arresto, Paco, el cuidador de Conchi que, al parecer, también era su pareja, llevaba encima 1.400 euros, que la Policía cree que los presuntos autores del crimen querían utilizar para huir. Ahora se investiga si la suma hallada en el domicilio de Conchi estaba destinada al mismo fin. Los dos acusados de haber apuñalado mortalmente con un destornillador a José Luis, que llevaba solo 15 días casado con Conchi, están en prisión provisional sin fianza.

La Fiscalía tiene previsto pedir un examen pericial psiquiátrico de Conchi, según confirmaron a EFE fuentes del ministerio Público. Un forense ha examinado ya a Conchi y determinó que es plenamente imputable penalmente, pero la Fiscalía quiere apuntalar esta conclusión y va a encargar un examen más exhaustivo del estado mental de la acusada que será practicado por dos psiquiatras.

Ninguno de los dos acusados ha declarado aún, acogiéndose al derecho que tienen a no hacerlo, aunque el abogado de Paco asegura que le ha recomendado a su cliente prestar declaración.

Paco y Conchi fueron detenidos el pasado 20 de agosto en un aparcamiento al aire libre de Alicante por haber matado presuntamente a José Luis, marido de Conchi desde hacía un par de semanas. Paco era quien empuñaba el arma homicida, un destornillador, mientras Conchi, de pie, sujetaba a José Luis, según el relato de los hechos efectuado por una policía fuera de servicio que lo vio todo y que facilitó la detención de los dos presuntos autores del crimen