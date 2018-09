La nueva ilusión de Ana Belén, que fue una bebé robada y acaba de conocer a su madre biológica 45 años después

Fue al morir su padre cuando, arreglando el papeleo, Ana Belén Pintado descubrió que era adoptada, algo que su familia nunca le había contado. Pero esta mujer, que vive en Campo de Criptana (Ciudad Real), pensó que su adopción era legal. Hasta que revisando la documentación que guardaba su padre adoptivo comprobó que había irregularidades. Y se dispararon sus sospechas ahora confirmadas: era una niña robada. Ahora, tras una llamada anónima en la que le facilitaron el teléfono de una mujer que podría ser su madre, se ha encontrado 45 años después con la mujer que la trajo al mundo.

Ana Belén Pintado y Pilar V.G., su madre biológica (Cordon Press).

"Estoy supercontenta e ilusionada", ha dicho Ana Belén en una entrevista con Castilla-La Mancha Televisión, que ahora no solo ha conocido a su madre, con la que mantiene contacto telefónico diario, sino que está a la espera de conocer a su padre biológico y a sus dos hermanos mayores, de 50 y 46 años, cuya existencia también desconocía. "Mi madre, muy emocionada, me ha dicho que nunca me había buscado porque le dijeron que había muerto poco después del parto y asumió que había sido así", ha relatado Ana Belén, que está casada y tiene tres hijos.

Pilar le ha contado en su encuentro, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Aranjuez (Madrid), que cuando dio a luz a los 24 años en la Clínica Santa Cristina de Madrid, le pusieron a la bebé en brazos unos momentos, justo antes de ponerle una máscara en la cara y sedarla. "Cuando se despertó y preguntó por mí, le dijeron que había fallecido", explica Ana Belén. Pilar se lo creyó y así se lo contó a su marido. Cuando exigieron ver a su pequeña para despedirse de ella, en la clínica les dijeron que no podía ser "porque ya se habían hecho ellos cargo de todo".

Ana Belén está feliz por haber encontrado a su familia biológica (Cordon Press).

Ana Belén ha contado también que la primera vez que llamó por teléfono a Pilar y le contó sus sospechas, ella le contestó: "Espera, luego te llamo". Y acto seguido colgó. La hija lo atribuye a que Pilar debió quedarse completamente estupefacta. Luego Ana Belén siguió investigando y descubrió, a través del Instituto del Menor, el nombre y apellidos de su madre biológica, por lo que confirmó definitivamente que Pilar era su madre.

Ahora tanto Pilar como Ana Belén confían en poder compartir su tiempo aunque hayan perdido ya toda una vida. El marido de Ana Belén y sus tres hijos están "encantados" de haber podido localizar y conocer a Pilar "a la que desde el primero momento que la vieron consideraron un miembro más de su familia". Un final feliz para esta triste historia.