El emotivo encuentro entre la madre de Diana Quer y la de su asesino confeso que se selló con un abrazo

El pasado 22 de agosto se cumplían dos años de la desaparición de la joven madrileña Diana Quer en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Su cuerpo sin vida apareció a finales de diciembre de 2017 en una nave de la localidad de Asados, en Rianxo. A menos de un kilómetro se encuentra la casa de los padres de José Enrique Abuín, asesino confeso de la chica. Diana López Pinel, la madre de Diana, visitó el entorno de la nave unos días después de la triste efeméride y, como estaba cerca, quiso encontrarse con la madre de El Chicle, una cita improvisada sobre la marcha que se selló con un abrazo entre estas dos mujeres marcadas para siempre por la misma tragedia.

Según ha revelado el programa de Antena 3 Espejo Público, las dos "se desahogaron, la del Chicle disculpándose otra vez por lo que fue capaz de hacer su hijo y la de Diana entendiendo y consolando a otra madre que sufre". De hecho, según este programa, Diana López Pinel le dijo a Margarita Gey: "No tienes ninguna culpa de lo que hizo tu hijo y tienes mi perdón".

En la visita, de muy corta duración, estuvieron también presentes otros familiares de José Enrique Abuín y en el transcurso de la misma hubo mucha emoción y también lágrimas. Los padres de Diana Quer están intentando retomar sus vidas, que han enfocado, sobre todo en el caso de Juan Carlos Quer, en intentar que crímenes como el de su hija tengan mayor castigo penal y en evitar que se derogue la prisión permanente revisable.

Los padres de El Chicle también intentan seguir viviendo con la carga de saber que su hijo, según su propia confesión, ha matado a una chica que tenía toda la vida por delante. En el momento de su detención, la madre hizo unas declaraciones en las que, consternada, aseveraba: "Yo no parí un monstruo, pero es un monstruo. Lo siento mucho, no esperaba esto de mi hijo, me pongo en el lugar de los padres de Diana y me duele con toda el alma lo que están viviendo".