Carmen Montón dimite como ministra de Sanidad por las irregularidades en la obtención de su máster

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmén Montón, ha presentado su dimisión por las irregularidades en las que habría incurrido en la obtención de su máster por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. La responsable de la cartera de Sanidad había cursado este posgrado en Estudios Interdisciplinares de Género en el Instituto de Derecho Público de la URJC. La ya exministra ha asegurado que, aunque se ha comportado de forma "honesta" y "transparente" ha tomado la decisión de dimitir para que la polémica en torno a su máster no perjudique al Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez.

Carmen Montón tras haber presentado su dimisión como ministra (EFE).

Las noticias sobre estas irregularidades empezaron a conocerse este mismo lunes y apenas 48 horas después, después de haber comparecido para dar explicaciones la misma mañana del lunes y negar todas las acusaciones. Fue primero la web informativa 'eldiario.es' la que desveló irregularidades en la obtención del máster, que incluían haberse matriculado tarde, haber abonado fuera de plazo su importe o, incluso, haber modificado una nota fuera del plazo de cierre de las actas oficiales. Esta misma tarde, laSexta desvelaba que el Trabajo Fin de Máster de la ministra, un ejercicio de investigación que se requiere para poder titularse, contenía numerosos plagios y citas textuales no referenciadas en la bibliografía. Concretamente en 19 de las 52 páginas de las que consta ese trabajo.

"Siendo diputada y portavoz de Igualdad de mi grupo decidí cursar un máster para mejorar mis conocimientos y hacer mejor mi trabajo en el Congreso de los Diputados. Lo hice como muchas personas con esfuerzo e ilusión, sin desatender mi labor parlamentaria", ha explicado. "En las últimas 48 horas se ha puesto en cuestión mi trabajo en ese máster", ha agregado la ministra, que ha segurado que ella ha dado "toda la información de la que dispongo y he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad". Y ha aseverado que no ha cometido "ninguna irregularidad. Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda convicción y con la conciencia muy tranquila".

La ministra ha manifestado orgullo y agradecimiento por el hecho de que Pedro Sánchez haya contado con ella para su equipo. "En todo momento he sentido la calidad humana, apoyo y afecto del presidente del Gobierno. Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno y para que esta situación no influya le he comunicado mi dimisión", ha explicado.

Durante su comparecencia, Montón ha desgranado los logros de su ministerio en los tres meses que ha estado en el cargo, como la sanidad universal o el anteproyecto de una Ley Integral contra la Violencia en la Infancia. "Creo que es un buen balance para los primeros seis días", ha dicho. "Queda mucho por hacer pero estoy convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo va a hacer".

Carmen Montón es la segunda ministra del Gobierno socialista de Pedro Sánchez que presenta su dimisión tras la protagonizada por el exministro de Cultura Màxim Huerta, apenas seis días después de haber tomado posesión de su cargo. El jefe del Ejecutivo había declarado esta misma mañana su apoyo a su ministra cuando aseguró que está haciendo un buen trabajo "y lo va a seguir haciendo".

El Instituto de Derecho Público de la URJC, recién clausurado, es el mismo donde habían obtenido sus títulos la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes o el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que actualmente se está investigando y por el que podría ser imputado por el Tribunal Supremo -al estar aforado como diputado-, después de que la jueza que llevaba el caso lo elevara al Alto Tribunal al apreciar indicios de delito en la obtención del título.