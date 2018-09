Una princesa saudí denuncia el robo de joyas por valor de 800.000 euros en el Ritz de París

La Policía francesa ha abierto una investigación por el presunto robo de joyas a una princesa saudí en el hotel Ritz de Paris. Según 'France Info' el valor de las joyas robadas podría ascender hasta los 800.000 euros de acuerdo con el testimonio de la propia víctima, quien ha interpuesto una denuncia.

Fachada del lujoso hotel Ritz, en la céntrica Plaza Vendome, en París (Getty Images).

El robo habría tenido lugar el pasado viernes por la tarde, si bien en la habitación no se han hallado signos de allanamiento ni de que ninguna puerta o cerradura haya sido forzada. Al parecer las joyas no se encontraban en ningún cofre o joyero. Se sabe que se trata de tesoros pertenencientes a una familia real saudí, aunque no ha trascendido más información sobre cuáles son los objetos desaparecidos.

La investigación ha sdio confida a una brigada especilizada la Policía francesa que ya está investigando el suceso.

No es la primera vez que se produce un robo de joyas en el lujoso hotel de París, situado en la céntrica plaza Vendome de la capital francesa. El pasado mes de enero la joyería del hotel, situada en el hall, sufrió un asalto millonario: cinco hombres se llevaron un botín valorado en cuatro millones de euros. La Policía recuperó después de todas las joyas. Parte de ellas las llevaban tres hombres de la banda a los que lograron detener antes de que lograran escapar tras el asalto. Los otros dos hombres se deshiceron del resto durante su huída en un automóvil y un motocicleta y fueron también encontradas.