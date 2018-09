Suecia se enfrenta a un incierto panorama por el ascenso de la ultraderecha

Suecia afronta un incierto panorama político tras las elecciones generales del pasado domingo, en las que el bloque gubernamental de izquierda y la opositora Alianza de centroderecha han obtenido casi el mismo resultado y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) subió varios puntos y reforzó su papel de árbitro. Tras realizar el escrutinio de los votos, la izquierda aventajaba a la Alianza por unas décimas, aunque las proyecciones de la Autoridad Electoral de Suecia los colocaban empatados a 143 escaños, por 63 del SD.

El primer ministro sueco, Stefan Lofven (EFE)

El Partido Socialdemócrata, la fuerza política que ha ganado todas las elecciones en Suecia en el último siglo, ha vuelto a hacerse finalmente con la victoria en estos nuevos comicios, aunque ahora lo hace con su peor resultado. Aunque los socialdemócratas del primer ministro, Stefan Löfven, mejoraron los pronósticos de los sondeos, el 28,6 % provisional es más de dos puntos peor que el resultado de hace cuatro años.

El Partido Moderado (conservador), líder de la oposición, fue segundo con el 19,8 %, sus peores cifras desde 2002. Aunque por debajo de lo que apuntaban los sondeos desde principios de verano, el SD sube casi cinco puntos hasta el 17,6 % y suma cinco comicios seguidos ganando votos. Los socios en el Ejecutivo de minoría de Löfven, el Partido del Medio Ambiente, caen 2,5 puntos hasta el 4,3 %, mientras que sus aliados externos, el Partido de Izquierda, obtienen el 7,9 %, dos puntos más que en los anteriores comicios.

Los otros tres miembros de la Alianza mejoraron sus resultados: el Partido de Centro, del 6,1 al 8,6 %; el Partido Democristiano, del 4,6 al 6,4 %; y el Partido Liberal, del 5,4 al 5,5 %. El bloque gubernamental ha retrocedido tres puntos porcentuales, mientras que la Alianza ganó nueve décimas. Pero la igualdad entre los bloques y el aislamiento en el que han mantenido hasta ahora al SD, por su corte xenófobo, dificultan las predicciones sobre qué partidos podrían gobernar o incluso si se convocarán nuevas elecciones en caso de que sea imposible un acuerdo sostenible.

Pero si el Partido Socialdemócrata no es capaz de consensuar algún acuerdo antes con la izquierda, se arriesga a perder una hipotética votación en el Parlamento, que debería efectuarse antes del 8 de octubre, dos semanas después de la constitución del nuevo Parlamento. El sistema sueco establece que no es necesario tener mayoría absoluta para ser elegido primer ministro; basta con no tener una mayoría en contra.