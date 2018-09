Soraya Sáenz de Santamaría abandona la política

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado esta mañana al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, su voluntad de abandonar la actividad política y emprender otra etapa en su vida. "He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí", argumenta en un comunicado.

Soraya Sáenz de Santamaría, en una imagen de archivo de finales de julio de este año (GTresonline).

"Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza", explica.

"He tenido el honor de trabajar con el Presidente Mariano Rajoy en una gran tarea política que culminó en un Gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles.

Era la favorita de las quinielas para liderar el PP tras Mariano Rajoy, pero Pablo Casado dio la sopresa y la venció en la segunda vuelta de las primarias (Gtreonline).

"Ha sido un orgullo haber podido participar en esa tarea, que siempre figurará entre los mejores servicios que el PP ha prestado a España. Nada hubiera podido hacer durante estos años sin el apoyo y la colaboración de tantos y tantos compañeros que me ayudaron a llevar a cabo las distintas responsabilidades que me fueron encomendadas y a quienes hoy quiero mostrar todo mi afecto y mi cariño", añade en el comunicado.

Su carrera política está unida a la figura de Mariano Rajoy (Gtresonline).

"A ellos y a los afiliados del Partido Popular que me apoyaron de forma mayoritaria en las elecciones primarias previas al último Congreso del Partido Popular solo puedo decirles que me une con todos una deuda de gratitud infinita", argumenta.

Llegó a acumular hatsa once cargos a mismo tiempo y a ser la mujer más poderosa de España (Getty Images).

Finalmente explica que ha transmitido a Casado su mejores deseos de éxito en esta nueva etapa del partido, destacando que cuenta para ello con la mejor organización política de España y los más leales militantes, entre los que siempre estará.

En su despedida ha transmitido a Casado sus mejores deseos de éxito (Gtresonline).