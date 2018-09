Carmen Montón niega irregularidades en la obtención del máster de la URJC y muestra correos para probarlo

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha negado que haya habido algún tipo de irregularidad en la realización del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, que realizó en el curso 2010/2011 en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, clausurado tras el 'caso Cristina Cifuentes', y ha mostrado diversos correos electrónicos que "acreditan" su "honestidad", negando así la posibilidad de dimitir.

Carmen Montón, durante su comparecencia (Eduardo Parra/Europa Press).

Montón se ha pronunciado así en una rueda de prensa convocada este lunes en la sede del Ministerio después de la información publicada por 'eldiario.es' en la que señala que la ministra obtuvo una nota media de 8,43 en el máster, pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado. Asimismo, según el diario, Montón pagó la matrícula del máster fuera de plazo, tres meses después, y superó la mitad de las materias sin acudir a las clases y sin tratar con los profesores. "Tengo el título, tengo el certificado académico de las notas, tengo el trabajo final del máster y más de 30 correos que demuestran que cursé el máster en 2010/2011", ha aseverado Montón, para avisar de que "no todos somos iguales".

A lo largo de su comparecencia, la ministra, que ya ha "debidamente informado" de la situación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha ido negando "punto por punto" las informaciones publicadas, reconociendo estar "tranquila" y sentirse "respaldada" por Sánchez porque hizo "todo" lo que le recomendaron desde la universidad.

En concreto, Montón ha recordado que se matriculó en el curso mientras era portavoz de Igualdad del PSOE, con el objetivo de estar "mejor formada", y que en "todo momento" actuó de acuerdo con las instrucciones que desde la universidad pública le dieron. Por tanto, ha negado que haya aprobado el curso sin haber asistido a clase ya que, según ha mostrado en un correo electrónico, se le aseguró que podía cursarlo a distancia.

Del mismo modo, la ministra ha aseverado que no le han convalidado ninguna asignatura, porque ella misma "no" lo solicitó, y ha informado de que en el título del máster hay un "error" en la fecha de finalización del mismo, puesto que pone 2012 cuando lo terminó en 2011. "He pedido una rectificación a la universidad para que cambie el año y lo sustituya", ha dicho.

"NADA QUE VER CON OTROS DESGRACIADOS CASOS"

Montón ha rechazado también que comenzara el máster cuando ya había terminado, afirmando que tiene correos que demuestran que fue admitida el 30 de septiembre, "mismo mes" en el que comenzó el máster. "No es en enero. En enero es cuando acudo de forma más regular a las clases, pero yo tengo acreditado que lo he cursado, nada que ver con otros casos que hemos conocido. Yo sí he hecho el máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad", ha insistido.

En relación al trabajo fin de máster, titulado 'La reproducción asistida, una liberación o un retroceso en la igualdad', la ministra ha comentado que tiene el documento, los borradores previos a la versión definitiva y hasta el ordenador en el que lo hizo. Por todo ello, Montón ha reiterado su "honestidad" a la hora de realizar el máster, insistiendo en que "nada tiene que ver con otros desgraciados casos".

"Aprobé en 2011. Cursé el máster para formarme, para hacer lo mejor posible mi labor parlamentaria como portavoz de Igualdad. No lo necesitaba para trabajar y no lo necesito para trabajar y lo hice en un momento de mi vida en el que me supuso un esfuerzo por mi trabajo y porque estaba embarazada y nació mi hija. Pero lo quise hacer porque me ilusionaba aprender más sobre igualdad; no todos somos iguales", ha detallado Montón, para insistir en que actuó conforme a las instrucciones que le ofreció la universidad.