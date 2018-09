¿Qué se puede hacer para frenar la escalada del precio de la luz?

El precio de la luz en el mercado mayorista ha caído por segundo día consecutivo tras dos máximos anuales, aunque su repercusión en los consumidores sigue preocupando, y Gobierno y compañías no ven mal iniciar una reflexión sobre la formación de precios. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un foro organizado por el diario económico Cinco Días, ha negado, no obstante, que se estén alcanzando estos días máximos históricos en los precios de la subasta eléctrica, ya que en el pasado reciente los hubo más altos, como los que se registraron en enero de 2017. Ese mes se registró un precio medio diario máximo de 91,88 euros/MWh

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá el próximo 19 de septiembre para tratar este asunto (EFE).

Este viernes, el precio del mercado mayorista de la electricidad ha quedado fijado en 68,05 euros por megavatio hora (MWh). Entre los factores que están detrás de la subida de los precios en el mercado mayorista destaca el encarecimiento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales. En concreto, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres y ha pasado de ser entre mayo y agosto de 2017 de 5,1 euros por tonelada a situarse en 16,3 euros en el mismo periodo del presente año.

Las perspectivas sobre la evolución de los precios tanto de materias primas para generación de electricidad (gas y carbón) y de derechos de emisión de CO2 indican que los precios podrían seguir subiendo, según ha manifestado la ministra, que comparecerá el próximo 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados.

Ribera ha dicho que hay que adoptar medidas para asegurarse de que esos incrementos no repercutan ni en la economía ni en los sectores sociales más vulnerables y, en este sentido, ha dicho que la atención a los 4,6 millones de personas que están en situación de pobreza energética debe ser prioritaria, aunque paralelamente se inicie una "reflexión más profunda" sobre los componentes que hacen aumentar la factura eléctrica.

El precio de la luz en el mercado mayorista supone en torno al 35 % de la factura para los consumidores con tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) (unos 11 millones de usuarios frente a los más de 16 millones que hay en el mercado libre), mientras que el 65 % restante depende de los peajes que fija el Gobierno y de los impuestos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho hoy en III Foro Energético de El Economista que no está habiendo ningún "abuso" por parte de las eléctricas, que no se están beneficiando de esta subida.

"Lo que está ocurriendo en el mercado mayorista es una consecuencia del CO2", ha dicho Bogas, que ha manifestado que ya les gustaría a las compañías que los precios de los derechos de emisión y de las materias primas "fueran más baratos".

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha manifestado que no es razonable que la tarifa PVPC sea "un espejo de los precios del mercado mayorista", ya que es la que usan los consumidores con menor poder adquisitivo y ha apostado por un modelo que evite que estén tan sujetos a las volatilidades del mercado. No obstante, ha dicho que las reformas en el sistema de fijación de precios deben hacerse de manera pensada y "no guiadas por la presión y las noticias" en los medios de comunicación.