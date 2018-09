Patricia Aguilar, la joven rescatada de una secta en Perú, rompe su silencio y revela el infierno que vivió

"Se aprovechó de mi edad, de que yo buscaba respuestas y cariño, y me engañó, me robó mi adolescencia y mi vida. Ahora soy consciente de que nos estaba matando". Estas duras palabras son las primeras que pronuncia Patricia Aguilar que, en unas declaraciónes a 'El Periódico' ha decidido contar el infierno que vivió con la intención de que nadie más tenga que enfrentarse a lo que ella sufrió. Tras más de un año retenida en una selva, en Perú, y gracias a la ayuda psicológica recibida, ahora es capaz de darse cuenta de que durante todo ese tiempo tuvo anulada su voluntad.

Patricia, con su padre y su bebé, tras ser liberada (@sospatriciasos/Twitter).

Patricia se marchó de casa en enero de 2017, después de que el líder de una presunta secta, ya detenido, la convenciera a través de Internet, poco a poco, para que se uniera a él y más tarde para que huyera a Perú. Todo empezó cuando ella tenía solo 16 años. Ahora tiene 19 y un bebé que concibió y dio a luz en la selva peruana. En total, 18 meses de su vida siguiendo al gurú Steven Manrique. "Los vídeos que grabé hace un año en Perú diciendo que yo estaba allí por mi propia voluntad, no eran tal. La manipulación era enorme: no era yo, es decir, hablaba yo, pero el mensaje era de él. Yo hablaba por él", subraya.

"Vivir en la chacra aquella fue una pesadilla, yo estaba desesperada, con una depresión horrible. Nunca pedí ayuda porque cuando estás en el grupo no hay nada más fuera, te convencen de que todo lo que hay fuera es malo. Steven me hizo pensar que mi familia me iba a culpabilizar, que no me iba a entender, que me iban a castigar de algún modo. Incluso hubo un momento en que me dijo que mi familia reaccionaría en contra de mi bebé y le harían daño. Además, consiguió que me diera vergüenza lo que pudieran pensar de mí", confiesa.

El propósito de sus palabras es que lo que le pasó a ella no se repita. Por eso lanza una clara advertencia: "Si pudo llegar a la habitación en España de una chica de 16 años, como yo, estando a miles de kilómetros, y arrancarme de mi familia, puede hacerlo con cualquiera. Por eso es muy importante que siga en prisión. Para que las víctimas podamos recuperarnos y todo esto pare, necesitamos que pare". Está convencida de que, si lo liberan, reincidirá.

Patricia, cuando estaba en la selva peruana (EFE).

"Captar a menores y abusar de ellas económica y sexualmente es su modo de vida. Lo fue antes de conocerme a mí, lo ha sido durante el tiempo que he estado con él y va a seguir siéndolo en cuanto ponga un pie en la calle. No tengo duda, no debemos subestimarle, no sabe hacer otra cosa. Es súper inteligente, peligroso y muy violento. Cuando estás con él, solo hay dos opciones: obedecerle en todo o atenerte a las consecuencias", cuenta Patricia a 'El Periódico'.

No tiene reparos en hablar así de duramente de Steven, que aseguraba que su misión en la tierra era repoblar el planeta tras el apocalipsis, que estaba a punto de producirse. "En el grupo, por parte de Steven, ha habido malos tratos, amenazas, abusos y violaciones. Me cuesta mucho hablar de ello, pero entiendo que dar a conocer públicamente parte de mi historia y la de las otras víctimas de Steven y aportar los detalles en el juzgado es la única forma de intentar que esto no vuelva a ocurrir.

Ahora Patricia se recupera en Elche junto a su familia y está recibiendo la atención médica y psicológica que necesita. Se siente muy agradecida a su familia, que jamás se rindió en su búsqueda y tiene planes de futuro, quiere volver a estudiar. De toda la experiencia, dice que su hija es lo mejor que le ha pasado y que fue ella la que le dio fuerzas para seguir adelante en los peores momentos: "Lo que no era capaz de hacer por mí, lo he hecho por ella, ahora tengo ganas de conseguirlo todo", concluye.