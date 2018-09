El Congreso da luz verde a la universalización de la sanidad

El Pleno del Congreso ha dado hoy luz verde al decreto de universalización de la sanidad, que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles, sin que tengan necesidad de justificar su residencia. A falta de la votación, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han manifestado su apoyo a la convalidación del Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio, así como que se tramite como proyecto de Ley.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón (EFE)

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha defendido en la Cámara Baja la urgencia que había para utilizar la fórmula del real decreto-ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP en su reforma sanitaria, que dejó sin tarjeta sanitaria a los "sin papeles", que ahora queda parcialmente derogada. Durante el debate, la ministra de Sanidad y responsable de defender el texto, Carmen Montón, ha asegurado que el decreto es una norma que "dignifica" la acción política, "elimina" las desigualdades y garantiza el derecho a la sanidad, la solidaridad y la cohesión.

Además, tal y como ha argumentado Montón, la elaboración de la normativa responde a la "involución" en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que supuso el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el cual "desvirtuó" el derecho a la protección de la salud y "anuló" el carácter universal de la sanidad al condicionar el derecho a la asistencia sanitaria al "aseguramiento".

Por todo ello, Montón ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado un nuevo Real Decreto que aporta "coordinación, armonización y seguridad jurídica" a las personas que se habían quedado fuera del sistema por el Real Decreto aprobado por el Partido Popular, pero también a los profesionales sanitarios y a las comunidades autónomas, que habían intentado dar una solución a la exclusión asumiendo la prestación de manera "desigual".

Asimismo, la ministra ha explicado que, según establece la norma, la asistencia no correrá a cargo de fondos públicos siempre que no exista un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen. En este punto, Montón ha trasladado algunas de las aportaciones a la norma introducidas por los agentes implicados como, por ejemplo, la asistencia gratuita en el periodo entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria, y que la declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración responsable en lugar de una declaración jurada.