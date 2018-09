Teresa Rodríguez, la coordinadora de Podemos Andalucía, anuncia que está embarazada

Teresa Rodríguez, la coordinadora de Podemos Andalucía, se suma a la lista de políticas que se estrenan en la maternidad. La joven líder, de 36 años, se encuentra embarazada de su primer hijo, sin que se haya desvelado si será niño o niña. Ha sido la propia Rodríguez quien ha confirmado la feliz noticia a través una publicación en su perfil de Instagram.

El primer hijo de Teresa Rodríguez nacerá el próximo 28 de febrero (Cordon Press).

Rodríguez, que está casada con el acalde de Cádiz, José María González 'Kichi', de 42 años, ha dado la buena nueva con una imagen en la que ya se puede apreciar una barriguita incipiente. "Emabarazada y feliz", se declara.

Teresa Rodríguez en la imagen que ha compartido en sus redes sociales para anunciar su embarazo (@teresarodr_ / instagram)

Según ha anunciado el bebé nacería el próximo 28 de febrero, que da la casualidad de que es el Día de Andalucía, una coincidencia con la que ha bromeado la líder política. "Prometo que es casual", comentó junto con dos 'emojis' sonrientes.

Según estas cuentas la política estaría casi de cuatro meses, con lo que no solo se le ve barriga, sino que ya empieza a notar los efectos del embarazo. De hecho, en la misma publicación se confiesa "ya no tan campestre", si bien puntualiza que está "feliz igualmente". Las felicitaciones y los parabienes para el bebé no se han hecho esperar. Cientos de seguidores están comentando la publicación para desearle lo mejor a la próxima familia.

Teresa Rodríguez está viviendo un momento dulce tanto en lo personal como en lo político. El pasado mes de julio arrasó en las primarias de su partido para convertirse en candidata a la Junta de Andalucía al obtener el 75 por ciento de los votos.