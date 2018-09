Xavier Domènech dimite de todos sus cargos políticos de forma inesperada

El dirigente de Catalunya en Comú Podem Xavier Domènech ha anunciado este martes que deja sus cargos en el partido y el Parlament tras una "profunda reflexión" que le ha llevado a asumir su "responsabilidad" por el resultado de las autonómicas y porque esta etapa le ha dejado "agotado política y personalmente". Domènech ha explicado que deja todos sus cargos, "tanto en el Parlament, como el de Coordinador General de Catalunya en Comú y Secretario General de Podem Catalunya".

Xavier Domènech, en una imagen de archivo (EFE).

Domènech ha hecho pública en las redes sociales una carta en la que expresa su deseo de dejar paso "a nuevas personas con ideas frescas y la energía necesaria para llevar a cabo los retos que el país pide en los próximos meses". El líder de los comunes recuerda que, "contra todo pronóstico" los comunes ganaron en dos ocasiones las elecciones generales en Cataluña, "un resultado absolutamente clave para acabar con el bipartidismo y echar al gobierno del PP de España".

"Ciertamente -añade- el resultado que tuvimos posteriormente en las catalanas, en unos momentos extremadamente difíciles para nosotros y nuestro país, que fueron los que me llevaron a presentarme, no fueron los que queríamos y esperábamos y asumo también la responsabilidad que me corresponde". En las últimas elecciones autonómicas, Catalunya en Comú Podem obtuvo 8 escaños y un 7,46 % de los votos, que la situaron como quinta fuerza del Parlament.

Sin embargo, Domènech cree que "el buen trabajo que se está haciendo en estos momentos en el Parlament dará nuevos frutos en un futuro no muy lejano". El dirigente de los comunes asegura que ha tenido "el honor y la responsabilidad" de presentarse como candidato en tres campañas electorales. "Pero -añade- después de una profunda reflexión he decidido que es el momento de dejar todos mis cargos, tanto en el Parlament como el de Coordinador General de Catalunya en Comú y Secretario General de Podem Catalunya".

Cree que ha llegado el momento de "dar paso a nuevas personas con ideas frescas y la energía necesaria para llevar a cabo los retos que el país pide en los próximos meses". El ya exdirigente de los comunes subraya los "momentos mágicos" que ha compartido con muchas personas, entre las que cita especialmente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al dirigente de Podemos Pablo Iglesias. Asegura que siempre ha tenido claro que su tiempo en la política institucional "sería limitado" y afirma: "he asumido un conjunto de responsabilidades en una etapa de construcción de grandes consensos que me han agotado política y personalmente".

Xavier Domènech explica que sus responsabilidades políticas se han cargado "en exceso sobre las espaldas" de su familia. "Sin ellos tampoco no soy nada. Ahora es hora de devolverles todo el tiempo que les he robado, que ha sido, injustamente, mucho", ha enfatizado.