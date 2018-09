Daisy, la niña sin piernas que está cumpliendo su sueño de triunfar como modelo

Solo tiene 8 años, pero hace mucho que tiene las cosas muy claritas. A Daisy-May Demetre, una niña de Birmingham (Reino Unido) le gusta ser modelo, posar, desfilar... Nació con una malformación en sus piernas: eran más pequeñas de lo normal, por lo que, con 18 meses, tuvo que someterse a la amputación de las dos. Desde entonces, gracias a sus prótesis, Daisy ha llevado una vida muy parecida a la de cualquier niña de su edad. Y, como cualquier otra, no ha dejado de perseguir su sueño hasta conseguirlo, demostrando de este modo que, como a ella misma le gusta decir, "nada es imposible".

PINCHA SOBRE LAS FOTOS PARA VER MÁS IMÁGENES DE DAISY

La pequeña, una niña decidida y soñadora (Daisy_maydemetre_zebedee/Instagram).

Su madre, Claire, jamás olvidará el día en que, tras hacerle la ecografía de las 20 semanas de embarazo, le dijeron que las piernas de su hija eran demasiado pequeñas. Para toda la familia fue un mazazo. Luego, un año y medio después de nacer, la malformación congénita obligó a una doble amputación. Fue una época vivida con gran angustia para sus más allegados. Su padre, Álex, llegó incluso a buscar consuelo en el alcohol y las apuestas y estuvo cerca de arruinar a la familia.

Daisy, sobre la pasarela (Daisy_maydemetre_zebedee/Instagram).

RELACIONADO: April Star, la modelo de 10 años con vitiligo que está redefiniendo el concepto de belleza

No obstante, esos tiempos quedaron atrás el día que Álex miró a su hija, con sus prótesis y su enorme sonrisa brillando para él. Entonces decidió que él tenía suerte, que su hija era un regalo, que no debía compadecerse de sí mismo ni de su pequeña. Daisy-May corre, juega, va al colegio... sus rutinas no difieren de las de cualquier niña de su edad. Bueno, sí. Porque ella es modelo. Al principio jugaba a serlo en casa. Después, sus padres decidieron que la ayudarían a conseguir su sueño.

RELACIONADO: La increíble fortaleza de Finley, la niña que desafía sus propios límites para cumplir su sueño

Y así lo hicieron. La niña forma parte de una agencia de modelos llamada Zebedee, que lleva a personas con talentos especiales, como les gusta decir a ellos. Y no hay duda de que Daisy tiene un talento especial. Es muy guapa, le encanta la moda y adora posar y desfilar. Los padres de la niña decidieron también que tuviera su propio perfil en Instagram, donde cuenta ya con cerca de 18.000 seguidores.

RELACIONADO: La pequeña niña albina Ava triunfa en el mundo de la moda

"Daisy-May me ha convertido en una persona mejor y al mirarla sé que todo va a ir bien", comenta su padre a la prensa británica. "No podemos estar más orgullosos de ella", dice y explica que lo que está haciendo su hija es una inspiración para otras personas a las que les muestra "que siempre hay luz más allá de la oscuridad". "Solo soy una persona normal con una hija a la que le quiero inculcar que no hay nada imposible".