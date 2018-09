Verano desastroso en las carreteras españolas con 259 muertos

El verano acaba con 259 muertos en las carreteras en julio y agosto, 34 más que en las vacaciones del año pasado, lo que supone un aumento del 15 por ciento. Son las principales cifras del balance provisional de la siniestralidad en las vías interurbanas con datos referidos a las primeras 24 horas desde que se produce el accidente y que ha desglosado el director general de la DGT, Pere Navarro, que ha admitido que 'no son datos buenos'.

Pere Navaro ha dejado claro que hay margen para mejorar y que precisamente la fotografía que ofrece lo ocurrido en las carreteras en julio y agosto "apunta dónde hay que concentrar los esfuerzos". Es aquí donde Navarro ha avanzado que tiene en su agenda reducir el límite máximo de velocidad en las carreteras secundarias, donde han perdido la vida estos dos últimos meses 198 personas, 24 más que el verano de 2017, lo que supone el 77 por ciento de todos los fallecidos, un porcentaje similar al que deja la siniestralidad todo el año.

Pero además, casi un cuarto de los muertos en este tipo de vías -hay 150.000 kilómetros, el 91 por ciento de toda la red- es por salida de vía y, en la mitad de estos casos, por exceso de velocidad, con poco margen de diferencia sobre el consumo de alcohol y drogas (47 %).

"Hay que trabajar con la velocidad y seguir insistiendo con drogas y alcohol", ha asegurado Navarro antes de exponer los grandes objetivos de su política de seguridad vial para "homologarnos" a otros países europeos como Francia, que este año ha bajado la velocidad en vías secundarias de 90 a 80 km/h, después de tres años consecutivos de incremento de fallecidos.

Con esta medida han logrado bajar en los últimos cuatro meses la siniestralidad, ha puesto como ejemplo Pere Navarro, que ha ofrecido los cuadros comparativos de la Comisión Europea por países sobre los límites de velocidad o su número de radares.

En el primer asunto, España figura junto con Rumanía, Polonia, Irlanda, Alemania y Austria en el grupo de países que mantienen los 100 km/h en convencionales, mientras que a 90 km/h circulan ya como tope belgas, croatas, griegos, italianos o portugueses y más despacio, a 80 km/h, en Suiza, Noruega, Países Bajos, Malta, Francia Finlandia o Dinamarca.

Con esta comparativa y los datos de siniestralidad, el máximo responsable de la DGT, como sus dos antecesores, lo tienen claro. "Me cuesta encontrar argumentos en contra, pero en este país cada vez que tocas el tema de velocidad salen resistencias extrañas", ha bromeado antes de apelar a la prudencia y preferir no fijar ningún plazo para la medida.

Respecto a los radares, Tráfico también expone cómo están otros países respecto a España, con 905 cinemómetros fijos y móviles, un número muy alejado de los instalados en Francia, 3.953, o en Reino Unido, 7.200. "La velocidad es el tema y punto", ha zanjado.