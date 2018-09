La 'espantada' de Monica Lewinsky tras una pregunta sobre Bill Clinton en una entrevista

Monica Lewinsky no acepta que alguien falte a su palabra. Y una muestra de que no piensa tolerar ninguna excepción a esa política es que la conferenciante y exbecaria de la Casa Blanca abandonó una entrevista en Jerusalén tras ser preguntada por el expresidente estadounidense Bill Clinton, porque, según explicó, "no era lo acordado". Y no porque ella evite hablar de lo que ocurrió. Nada de eso. De hecho, ya se había referido a ello durante el evento en el que participó en Israel, sino porque quien hizo la pregunta se saltó las reglas. Entonces... ¿qué fue lo que quiso saber la periodista que motivó el enfado de Monica Lewinsky hasta el punto de dejarla plantada?

Monica Lewinsky, en una imagen reciente (EFE).

Las cosas ocurrieron así: tras ofrecer una ponencia sobre los peligros de internet en una conferencia organizada por el canal de noticias israelí Hadashot, Lewinsky se sentó para ser entrevistada por la popular periodista Yonit Levi, y en la primera pregunta, que fue "¿Aún espera que Clinton se disculpe?", se excusó y abandonó el estrado. "Lo siento mucho, no voy a poder hacer esto", dijo Lewinsky antes de dejar el micrófono, según se vio en directo.

La relación de la exbecaria, cuando tenía 22 años, con el entonces presidente de Estados Unidos, fue un elemento importante en las acusaciones de perjurio y obstrucción a la justicia al exmandatario, que tuvo que abandonar finalmente su puesto. Después de su 'espantada' durante la entrevista, Lewinsky se refirió al incidente en Twitter explicando que Levi le había propuesto la pregunta sobre Clinton en la reunión que mantuvieron el día anterior y que ella le había respondido claramente qué temas estaba dispuesta a tratar y qué temas no.

"Cuando me hizo la pregunta en el escenario, en flagrante desprecio por nuestro acuerdo, entendí que me habían engañado. Me fui porque es más importante que nunca que las mujeres se defiendan y no permitan que otros controlen sus narrativas", escribió Lewinsky. Cuando ya se iba, se oyeron aplausos del público. En su conferencia, Lewinsky se refirió al trauma que le causó la investigación que llevó a la destitución de Clinton y que le provocó una depresión que le duró una década, aunque aseguró que recientemente había experimentado una mejoría, según Hadashot.

Contó también que después de que se hiciera pública su relación con Clinton fue rechazada de casi todas las comunidades a las que pertenecía, "incluyendo la religiosa. Fueron tiempos muy negros para mí". Lewinsky criticó el uso que las personas hicieron de internet a la hora de difundir el escándalo y señaló que en aquel momento, en 1998, y con aquel romance, fue la primera vez que internet se convirtió en una fuente de noticias masiva, que la convirtió de persona privada a pública, y lamentó, dijo, haber sido humillada.

El pasado mes de marzo, Lewinsky escribió en la revista 'Vanity Fair' que la relación que mantuvo con Clinton "no fue una agresión sexual" pero sí que hubo "un abuso de poder". El expresidente estadounidense, por su parte, declaró en una entrevista con el canal NBC del mes de junio que no sentía que le debía a la exbecaria una disculpa personal por la relación que mantuvieron porque ya lo había hecho públicamente y eso era suficiente.