Ciudadanos propone eliminar el Impuesto de Sucesiones en toda España

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que su formación registrará en el Congreso una iniciativa para la supresión del Impuesto de Sucesiones en toda España y acabar con la "injusticia y desigualdad" que a su juicio supone su actual aplicación en manos de las comunidades autónomas. Ciudadanos ha adoptado esta decisión en la reunión de su Comité Permanente Nacional y la formalizará este martes en forma de proposición de ley en el Congreso. "Queremos acabar con un sistema caótico e injusto", ha explicado Rivera, que quiere poner fin a "situaciones surrealistas" que llevan a los ciudadanos a "tener que decidir dónde se mueren".

Albert Rivera durante la comparecencia de prensa (Gtresonline)

La formación calcula que el impacto económico de esta medida rondaría los 2.000 millones de euros, una cantidad que propone financiar con la supresión de duplicidades en la administración. Para ello, propondrá también la creación en el Congreso de una comisión de estudio de las duplicidades que existen en toda España. Según ha recordado, se trata de un tributo estatal cedido a las autonomías, por lo que en algunos territorios está bonificado al 99 por ciento mientras que en otros "la gente tiene hasta que pedir préstamos para pagar impuestos por lo que heredan".

RELACIONADO: PSOE y Cs pactan la práctica supresión de Impuesto de Sucesiones en Andalucía

Hasta ahora, Ciudadanos había exigido su supresión en cada autonomía pero, pese a los "logros" en Andalucía, Murcia o Aragón, ha decidido dar un paso más y abogar en el Congreso por su supresión completa. "Presentamos esta iniciativa para no provocar más desigualdad y no castigar el esfuerzo", ha explicado Rivera. Según ha explicado, esta medida se enfrenta a la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "podemizar" la economía con subidas de impuestos a las clases medias.

Este camino es el que hace que Ciudadanos no se plantee participar en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Rivera ha explicado que "a priori" su formación no tenía inconveniente en analizar el proyecto del Ejecutivo, pero "la dinámica política" que ha avanzado el Gobierno es incompatible con Ciudadanos. Para él, lo mejor sería que Sánchez convocara elecciones generales "mañana mismo" y no siguiera prolongando una legislatura "agotada" con "subidas de impuestos" o "concesiones" a Cataluña y País Vasco. Según ha recordado, Sánchez ganó la moción de censura asegurando que sólo pretendía "dar estabilidad" al país, pero a cambio "luego se atrincheró y dijo que venía a quedarse".