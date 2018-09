Natascha Kampusch, la joven austriaca que estuvo ocho años secuestrada, relata en España el infierno que vivió

"Recuerdo mis primeras navidades junto a él como macabras", así recordaba Natascha Kampusch sus primeros años de cautiverio en un zulo de apenas seis metros cuadrados junto a su secuestrador, en la que también celebraba sus cumpleaños. Su caso fue uno de los más mediáticos de la última década. El 2 de marzo de 1998, cuando Natascha tenía 10 años y se dirigía camino de la escuela, fue secuestrada por un antiguo técnico de telecomunicaciones, Wolfgang Priklopil, de 36 años. La joven confesaba, por primera vez en España, al programa de 'Viva la Vida' que se arrepentía de no haber cambiado de acera ese día para no estar al alcance de su secuestrador: "ese error cambió mi vida".

Natascha Kampusch (Cordon Press).

Al principio le preguntaba a su secuestrador por sus padres: "Me decía que no me estaban buscando, pero posteriormente sí que me lo dijo aunque creían que yo estaba muerta". Aunque luego tuvo acceso a los periódicos y pudo ver que un gran despligue policial la buscaba por todos los lugares.

Durante ochos estuvo cautiva en un zulo de seis metros cuadrados, oculta bajo una puerta acorazada, bajo el garaje de su casa, sin ventanas ni luz del día. Hasta que consiguió escapar cuando tenía 18 años. Una joven delgada irrumpió en el jardín de una casa a las afueras de Viena y anunció quién era y que había logrado huir. Su captor se quitó la vida ese mismo día.

RELACIONADO: Natascha Kampusch habla sobre el caso de los hermanos Turpin

Ha llamado la atención que comprase el lugar donde estuvo cautiva, algo que hizo para evitar que se convirtiese en un lugar de peregrinación y también para cerrar ese capítulo de su vida. Natascha tiene ahora 30 años y posee su propia firma de joyas con las que ayuda a otras personas.