Diez heridos en un gran incendio en una refinería alemana

Diez personas resultaron hoy heridas, una de ellas grave, al producirse una explosión y un gran incendio en una refinería en Vohburg an der Donau (sur de Alemania), un suceso por el que las autoridades decretaron la alarma por catástrofe y desalojaron temporalmente a unas 1.800 personas. La explosión, que se escuchó a varios kilómetros a la redonda, se produjo sobre las 5.15 hora local (3.15 GMT) en las instalaciones de la empresa Bayernoil, y el incendio aún no ha sido totalmente extinguido, aunque ya se encuentra bajo control, según informó a través de Twitter la Policía de Oberbayern.

(EFE).

Las autoridades locales evacuaron durante tres horas a los vecinos de las viviendas más próximas a la refinería debido a la nube de humo, pero la inmensa mayoría han regresado ya a sus domicilios una vez que se ha estabilizado la situación. "No hay riesgo de que el incendio pase a las viviendas, por lo que no habrá más evacuaciones", aseguró en declaraciones a los medios desde Vohburg an der Donau el responsable de Interior del "Land" de Baviera, Joachim Herrmann.

El suceso ha provocado una "grave destrucción" en la refinería y un "gran incendio", agregó el político, que aplaudió la actuación de los equipos de emergencia y celebró que no hubiese habido víctimas mortales en el accidente. Las causas del siniestro no se han aclarado por el momento, indicó Herrmann. Los servicios de emergencia, un total de 400 personas, de los que la mitad eran bomberos, han recomendado a los vecinos que mantengan puertas y ventanas cerradas hasta que se extinga totalmente el fuego, algo que se prevé que se consume a última hora de la tarde.

RELACIONADO: Otras noticias de sucesos en 'Tu Otro Diario'

"La situación se ha relajado ya, por lo que la evacuación de los vecinos ya no era necesaria", aseguró el portavoz de la Policía de Oberbayern, Hans-Peter Kammerer, que indicó no obstante que "la lucha contra las llamas sigue adelante con todos los medios". Las fuerzas de seguridad cerraron al paso unas 130 hectáreas. Según la policía, todos los heridos son operarios de la planta de Bayernoil. La empresa, que tan sólo informa en su página web que ha sufrido una "avería" en sus instalaciones, cuenta en Vohburg an der Donau, cerca de Ingolstadt, con una planta de gas líquido y otra de gasolina.