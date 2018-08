Almudena Alberca, la primera mujer española elegida 'Master of Wine'

La directora técnica de Bodegas Viña Mayor, Almudena Alberca, se ha convertido este viernes en la primera mujer 'Master of Wine' de España, según informa en un comunicado. Éste es el título que otorga el Instituto de Masters of Wine en Reino Unido y representa el máximo conocimiento y excelencia en el mundo del vino. En la actualidad solo hay 380 'masters' a nivel mundial, entre ellos 131 mujeres.

Almudena Alberca (Master of Wine/Europa Press)

Almudena Alberca ha desarrollado su carrera en España y la ha compaginado con experiencias internacionales como en Nueva Zelanda. Así ha trabajado en bodegas boutique como Viñas del Cenit (D.O. Tierra del Vino de Zamora) y Dominio de Atauta (D.O. Ribera del Duero), mientras que en la actualidad se encarga de Bodegas Viña Mayor (D.O. Ribera del Duero, Rueda, Toro, Valdeorras y Rías Baixas). "Estoy muy orgullosa de ser la primera mujer en España, y de haber obtenido el título en paralelo a mis logros como enóloga, dedicando a los estudios gran parte de mi tiempo libre", ha asegurado Alberca.

La nueva 'Master of Wine' ha reconocido que tras este título le gustaría ser asesora. "Crear proyectos nuevos y reestructurar existentes, como actualmente estoy haciendo con la transformación de Bodegas Viña Mayor. También me siento comprometida con mi país, y confío como Master of Wine ayudar hacer los vinos españoles más visibles tanto a la comunidad nacional como internacional", ha incidido.